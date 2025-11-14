Đầu năm 2026, khởi công xây dựng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) Phan Công Bằng kiểm tra thực tế tại công trình thi công tuyến metro số 2. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại công trường thi công ga S7 Bảy Hiền (phường Bảy Hiền), ông Phan Công Bằng cho biết, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến metro số 2 đang bước vào giai đoạn cao điểm, trong đó khu vực ga S7 Bảy Hiền được đánh giá là một trong những điểm khó khăn nhất. Tại đây, việc thi công phải cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ, nơi có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Lưu lượng xe dày đặc khiến nhà thầu khó bố trí rào chắn, vận chuyển vật liệu hay triển khai máy móc đúng kế hoạch.

Thời gian được cấp phép thi công chủ yếu vào ban đêm, nhưng thực tế phải đợi dòng xe giảm hẳn mới có thể bắt đầu đào, cắt và di dời hệ thống hạ tầng. Bên cạnh đó, khu vực này còn đan xen nhiều công trình kỹ thuật như cấp thoát nước, điện, viễn thông và chiếu sáng, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều đơn vị quản lý khác nhau, kéo dài thời gian xử lý. Dù gặp nhiều trở ngại, các lực lượng thi công vẫn nỗ lực bám sát tiến độ, nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến metro số 2 đúng kế hoạch mà thành phố đã đặt ra.

Thi công ga S7 Bảy Hiền được đánh giá là một trong những điểm khó khăn nhất do phương tiện lưu thông rất đông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ông Bằng, hiện công tác di dời ga S7 Bảy Hiền đến nay đã hoàn thành hơn 70%, một số ga đã hoàn tất toàn bộ. Tuy nhiên, một số vị trí như ga S7 (Bảy Hiền), S9 (Bà Quẹo), S10 (Phạm Văn Bạch) vẫn vướng nhiều hạng mục hạ tầng do các đơn vị khác quản lý, gây khó khăn trong phối hợp. Việc thi công chỉ được cấp phép từ 22 – 4 giờ, đồng thời lưu lượng xe lớn trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh khiến việc vận chuyển vật liệu càng chậm hơn. Thời tiết mưa nhiều thời gian qua cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Dù vậy, MAUR khẳng định sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2025 để triển khai thi công tuyến chính, nhằm đảm bảo mục tiêu kết nối với metro số 1 trong thời gian sớm nhất.

MAUR đã trình UBND TPHCM báo cáo công nghệ và quy chuẩn dự án, dự kiến được trình Bộ Xây dựng trong tuần này. TPHCM đã ban hành kế hoạch khởi công xây dựng tuyến metro số 2 trong tháng 1-2026. Các thủ tục như báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và hồ sơ kỹ thuật sẽ hoàn tất từ nay đến tháng 12-2025.

Vừa thi công vừa điều tiết phương tiện lưu thông trên đường. Ảnh: QUỐC HÙNG

Từ nay đến cuối năm 2025, MAUR phát động phong trào 60 ngày đêm thi đua cao điểm, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ then chốt phục vụ khởi công dự án. Tất cả phòng ban, đơn vị trực thuộc được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ, với mục tiêu hoàn thiện điều chỉnh dự án, tuyển chọn nhà thầu EPC, tư vấn giám sát và các thủ tục chủ chốt.

Tuyến metro số 2 giai đoạn 1 dài 11,6 km, gồm 11 ga, áp dụng công nghệ cấp điện trên cao 1.500V DC, thiết kế tự động hóa GoA4 (vận hành ban đầu ở mức GoA3). Đây là dự án được hưởng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2023/QH15, giúp rút ngắn nhiều thủ tục.

Thi công gặp nhiều khó khăn do tuyến đường có đông phương tiện lưu thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG