Đồng Nai: Trao giấy chứng nhận cho 3 dự án đầu tư nước ngoài

Sáng 5-2, tại Hội nghị Gặp gỡ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), UBND tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 550 triệu USD.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp

Các dự án được trao giấy chứng nhận gồm: Dự án Nhà máy Công ty TNHH Jabil Technology Việt Nam (vốn Singapore). Địa điểm thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hoạt động trong lĩnh vực: sản xuất, gia công thiết bị văn phòng và máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị truyền thông, thiết bị công nghiệp điện tử tiêu dùng. Dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư 80 triệu USD.

Các doanh nghiệp FDI xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai

Dự án Sembcorp Integrated Hub Đồng Nai 1 (vốn Singapore, KCN Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), hoạt động trong lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, văn phòng gắn với nhà xưởng và các công trình phụ trợ, đăng ký đầu tư gần 70 triệu USD.

Cùng với đó là Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe HAOHUA (Việt Nam) của Công ty TNHH HAOHUA Việt Nam (thuộc Tập đoàn HAOHUA, Trung Quốc), tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) chuyên sản xuất lốp Radial bán thép và lốp Radial toàn thép cho xe ô tô và các loại xe khác cũng được cấp phép tăng vốn đầu tư thêm 400 triệu USD (nâng tổng vốn đăng ký đầu tư vào Đồng Nai lên 900 triệu USD).

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã thành lập 58 khu công nghiệp, trong đó 43 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động với tổng diện tích trên 14,6 ngàn hécta, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 76%.

XUÂN TRUNG