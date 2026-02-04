Tây Ninh xây dựng loạt cao tốc kết nối với TPHCM và liên kết vùng

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Tây Ninh tập trung hoàn thiện hệ thống cao tốc, đường vành đai và các trục động lực, tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết với TPHCM và các tỉnh lân cận.

Ngày 4-2, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các công trình trọng điểm, các trục động lực và các công trình thuộc Chương trình đột phá về huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành danh mục các công trình trọng điểm để nâng cao năng lực kết nối và thu hút đầu tư. Trong đó, dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 74,5km được xác định là trục giao thông chiến lược. Song song đó, tuyến đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài – Xuyên Á dài 33km với quy mô 8–10 làn xe cũng sẽ được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Mạng lưới giao thông của tỉnh còn được tăng cường bởi trục ĐT.827E kết nối TPHCM – Tây Ninh – Đồng Tháp, với hệ thống cầu lớn bắc qua sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Tuyến cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1) cùng trục Bình Chánh – Vành đai 4 – Cửa khẩu Mỹ Quý Tây được kỳ vọng sẽ trở thành những hành lang kinh tế quan trọng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics.

Bên cạnh các trục động lực, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành các dự án đột phá đến năm 2030, bao gồm các tuyến ĐT.830C, ĐT.781D, ĐT.791 kết nối cửa khẩu Xa Mát – Tân Nam và đường Tân Tập – Long Hậu.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị tập trung tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh công tác bồi thường và tái định cư. Nguồn vốn thực hiện sẽ được huy động linh hoạt từ ngân sách nhà nước, vốn xã hội hóa và khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai. Tỉnh cũng nhấn mạnh việc duy trì cơ chế giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm này.

QUANG VINH