Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư

Tại Lâm Đồng hiện có 359 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn 245.000 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã lắng nghe, tiếp nhận nhiều ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan các vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch khai thác khoáng sản, chậm tiến độ do thực hiện thủ tục hành chính kéo dài, chậm giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất, nhà đầu tư chưa được bàn giao đất...
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh còn nhiều dự án gặp khó khăn, các dự án không triển khai được, không hoạt động được đang kìm hãm sự phát triển. Với tổng vốn đầu tư gần 250.000 tỷ đồng đang bị tắc cần phải khơi thông dòng vốn này, tỉnh mong muốn cùng các doanh nghiệp phối hợp giải quyết khó khăn trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất.
Trước đó, tỉnh Lâm Đồng cũng đã thành lập 6 tổ công tác tích cực triển khai thực hiện, với 42 cuộc họp hoặc kiểm tra hiện trường các dự án để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.