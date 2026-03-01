Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư

Chiều 1-3, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã gặp gỡ các nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt các nhà đầu tư. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại Lâm Đồng hiện có 359 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn 245.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các nhà đầu tư chung tay với địa phương tháo gỡ những khó khăn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã lắng nghe, tiếp nhận nhiều ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan các vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch khai thác khoáng sản, chậm tiến độ do thực hiện thủ tục hành chính kéo dài, chậm giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất, nhà đầu tư chưa được bàn giao đất...

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng công khai thông tin, số điện thoại để các nhà đầu tư có thể kịp thời phản ánh, liên hệ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh còn nhiều dự án gặp khó khăn, các dự án không triển khai được, không hoạt động được đang kìm hãm sự phát triển. Với tổng vốn đầu tư gần 250.000 tỷ đồng đang bị tắc cần phải khơi thông dòng vốn này, tỉnh mong muốn cùng các doanh nghiệp phối hợp giải quyết khó khăn trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng thông tin về tình hình đầu tư trên địa bàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhà đầu tư nêu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng cũng đã thành lập 6 tổ công tác tích cực triển khai thực hiện, với 42 cuộc họp hoặc kiểm tra hiện trường các dự án để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

ĐOÀN KIÊN