Tây Ninh đầu tư đường Tân An – Bình Hiệp và cao tốc Gò Dầu – Xa Mát

Ngày 12-2, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, HĐND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư các tuyến giao thông đặc biệt quan trọng gồm đường Tân An – Bình Hiệp và cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1), với tổng vốn dự kiến hơn 19.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát sẽ tạo ra trục kết nối Tây Ninh, TPHCM với các cửa khẩu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Theo đó, đường Tân An - Bình Hiệp có chiều dài 62,7km, quy mô 4 làn xe, giải phóng mặt bằng toàn tuyến rộng 60m. Điểm đầu kết nối trung tâm tỉnh (phường Long An), điểm cuối kết nối cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và Campuchia. Dự án đồng thời đầu tư các tuyến nhánh kết nối cao tốc TPHCM – Trung Lương, đường Vành đai 4 TPHCM qua quốc lộ N2, khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp và các trục giao thông quan trọng khác.

Tuyến đường này được định hướng trở thành trục động lực song song quốc lộ 62, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Đồng Tháp Mười, thúc đẩy phát triển khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp quy mô hơn 13.000ha, tăng cường logistics, kết nối với cảng Long An và các địa phương lân cận.

Cùng với đó, một dự án giao thông quan trọng nữa được tỉnh Tây Ninh triển khai trong giai đoạn tới là cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh. Phương thức đầu tư là đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Tổng vốn dự kiến khoảng 9.826 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc dài khoảng 28km, quy mô 4 làn xe có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 120km/giờ, cùng hệ thống đường gom hai bên. Điểm đầu giao cao tốc TPHCM – Mộc Bài tại xã Phước Thạnh, điểm cuối kết nối đường ĐT.799 và ĐT.781 tại phường Ninh Thạnh. Diện tích sử dụng đất khoảng 175ha.

Theo cơ cấu, phần vốn nhà nước chiếm 55% tổng mức đầu tư, gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ xây dựng. Thời gian hợp đồng dự án dự kiến 26 năm, trong đó giai đoạn chuẩn bị và thi công từ 2026-2029, khai thác và thu phí hoàn vốn khoảng 23 năm.

Khi hoàn thành, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc TPHCM – Mộc Bài, hình thành trục giao thông từ TPHCM đến trung tâm tỉnh và khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, đồng thời mở rộng hành lang kinh tế phía Nam, tăng cường liên kết vùng Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và giao thương với Campuchia.

Đây là hai dự án hạ tầng giao thông được tỉnh Tây Ninh xác định có vai trò đặc biệt quan trọng, là các trục động lực để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm kết nối chiến lược của khu vực phía Nam.

QUANG VINH