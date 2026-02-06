UBND TPHCM đề xuất thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn mới

Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của HFIC giai đoạn 2026-2030 được đề xuất mở rộng sang các dự án liên vùng, logistics, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đó là nội dung từ tờ trình UBND TPHCM trình HĐND TP đề xuất thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TPHCM, Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2021-2025 đã hết hiệu lực, trong khi HFIC tiếp tục được giao thực hiện chức năng đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND trong năm 2026. Vì vậy, việc ban hành danh mục mới là cấp bách.

Danh mục mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa giai đoạn 2021-2025, bổ sung, cập nhật các lĩnh vực phù hợp với các chương trình đột phá, chương trình trọng điểm của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của HFIC giai đoạn 2026-2030 được đề xuất bao gồm các nhóm lĩnh vực: giáo dục; y tế; văn hóa, thể thao, du lịch; công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; nông - ngư nghiệp; môi trường - năng lượng; nhà ở xã hội; giao thông; các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Danh mục cũng mở rộng phạm vi cho các dự án liên vùng, các dự án thuộc chương trình đột phá, trọng điểm của Thành phố, các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng tái tạo và hạ tầng phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM trong tương lai.

Giai đoạn 2021-2025, cho vay 39 dự án, tổng vốn 3.518 tỷ đồng UBND TPHCM cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, HFIC đã thẩm định và chấp thuận cho vay 39 dự án, với tổng vốn vay 3.518 tỷ đồng. Trong đó, 4 dự án đã được UBND TPHCM phê duyệt tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất, với tổng vốn vay 277,6 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghiệp. Bên cạnh hoạt động cho vay, HFIC đã phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư nhiều dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.031 tỷ đồng, trong đó vốn HFIC tham gia 1.664 tỷ đồng, tập trung vào chỉnh trang, phát triển đô thị, y tế và các lĩnh vực xã hội hóa hạ tầng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là các vướng mắc về thủ tục pháp lý, đấu thầu, quỹ đất, tài sản bảo đảm và việc chậm triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất trong thời gian đầu.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG