Vietnam Airlines đầu tư 8,1 tỷ USD mua 50 máy bay Boeing 737-8

Ngày 19-2, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đã ký kết mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza.

Bên lề lễ ký kết, lãnh đạo hãng cũng làm việc với Boeing về kế hoạch tiếp theo đầu tư 30 máy bay thân rộng trong thời gian tới, với tổng giá trị ước tính hơn 12 tỷ USD (theo giá công bố), nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế.

Vietnam Airlines dự kiến sẽ tiếp nhận 50 chiếc Boeing 737-8 trong giai đoạn từ năm 2030 đến 2032, nâng quy mô đội bay lên 151 chiếc vào năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển đội máy bay thân hẹp nhằm gia tăng tần suất, tính linh hoạt và tối ưu chi phí khai thác.

Các máy bay Boeing 737-8 sẽ được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á. Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, với tổng lưu lượng hành khách dự kiến đạt 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa cho biết: “Vietnam Airlines đang chủ động chuẩn bị nguồn lực một cách toàn diện, từ đội máy bay, nền tảng tài chính đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của ngành hàng không. Việc đầu tư 50 tàu bay Boeing 737-8 này tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Vietnam Airlines và Boeing, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.”

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope cho biết: “Chúng tôi tự hào khi tiếp tục nâng tầm mối quan hệ hợp tác với Vietnam Airlines khi kết hợp khai thác máy bay Boeing 737 MAX với 787 Dreamliner nhằm mở rộng hơn nữa mạng lưới khu vực và tăng cường kết nối trên khắp châu Á. Năng lực vận hành, hiệu quả kinh tế và trải nghiệm hành khách của Boeing 737-8 khiến đây trở thành dòng máy bay lý tưởng để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của Vietnam Airlines.”

Là dòng máy bay bán chạy nhất trong lịch sử của Boeing, Boeing 737-8 nổi bật về thiết kế tiên tiến, hiệu quả khai thác và tính bền vững vượt trội. Với cấu hình tối đa khoảng 200 ghế và tầm bay lên tới 6.570 km, máy bay này phù hợp khai thác linh hoạt trên nhiều đường bay.

Dòng máy bay này được trang bị động cơ thế hệ mới, kết hợp thiết kế khí động học tối ưu và cánh winglet công nghệ cao, giúp tiết kiệm tới 20% nhiên liệu so với máy bay thế hệ trước. Trung bình, mỗi chiếc có thể cắt giảm khoảng 3,6 ngàn tấn khí thải CO 2 mỗi năm so với các đời máy bay trước đó.

Khoang hành khách được thiết kế theo tiêu chuẩn Boeing Sky Interior, sử dụng hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng, ngăn đựng hành lý lớn, ghế ngồi tối ưu không gian cùng hệ thống giải trí không dây.

Để đa dạng hóa và đảm bảo nguồn vốn, trong năm 2025, Vietnam Airlines đã tích cực làm việc với các ngân hàng trong nước cũng như các tổ chức định chế tài chính hàng đầu Hoa Kỳ như US EXIM Bank, CitiBank… để thu xếp tài trợ vốn cho các dự án chiến lược trong đó có đầu tư đội máy bay. Các tổ chức cũng hỗ trợ tư vấn cho Vietnam Airlines trong quá trình làm việc với các đối tác liên quan để xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro.

Trên nền tảng tài chính và hiệu quả khai thác ngày càng cải thiện, Vietnam Airlines chủ động chuẩn bị năng lực cho chu kỳ tăng trưởng mới, đồng thời mở rộng hiện diện trên bản đồ hàng không toàn cầu với con số kỷ lục 14 đường bay mới.

