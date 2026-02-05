Tháng 1-2026: Việt Nam thu hút gần 2,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 1-2026, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, trong tháng 1-2026, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đạt 1,68 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ Tài chính, điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục triển khai và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam, phản ánh niềm tin của khu vực đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế của Việt Nam.

Tuy vậy, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tháng 1-2026 đạt hơn 2,575 tỷ USD, giảm gần 41% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt hơn 4,3 tỷ USD).

Trong đó, đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD (349 dự án, tăng gần 16% về vốn và gần 24% về số dự án); vốn điều chỉnh đạt gần 889 triệu USD (91 lượt, giảm hơn 67%); vốn đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần đạt hơn 198 triệu USD (265 lượt, giảm gần 39%).

Xét về cơ cấu ngành, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong tháng 1-2026 tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng vốn đăng ký. Tiếp theo là kinh doanh bất động sản, thông tin và truyền thông, bán buôn bán lẻ.

Cơ cấu này phù hợp với xu hướng chung trong nhiều năm qua, khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các dự án sản xuất, chế biến, chế tạo trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xét về đối tác đầu tư, Singapore dẫn đầu với 1,07 tỷ USD (chiếm gần 42%), Hàn Quốc với 551 triệu USD (hơn 21%), Trung Quốc với 385 triệu USD (15%), Nhật Bản 208 triệu USD (8%)…

Như vậy, các đối tác đầu tư truyền thống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, đặc biệt là 4 đối tác hàng đầu gồm Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã chiếm khoảng 86% tổng vốn đăng ký. Một số đối tác từ châu Âu và Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Hà Lan cũng duy trì sự hiện diện đáng kể, phản ánh sự đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

LƯU THỦY