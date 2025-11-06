ĐBQH đề nghị không đưa nội dung khu nông nghiệp công nghệ cao ra khỏi luật

Chiều 6-11, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận ở tổ về Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Nhiều ĐB quan tâm đến việc kiểm soát chặt để công nghệ lạc hậu không vào Việt Nam.

Góp ý vào dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi), ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho biết, TPHCM có khu công nghệ cao từ rất sớm, cách đây 23 năm, giá trị đóng góp thời gian qua rất lớn, đặc biệt là những giá trị về xuất khẩu có hàm lượng công nghệ cao. ĐB đánh giá dự thảo luật đã bao quát và cập nhật được các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển KH-CN, kinh tế tư nhân.

ĐB Trần Hoàng Ngân cho rằng, với các danh mục “công nghệ chiến lược” mà dự thảo nêu cần cập nhật, bổ sung và phải có định kỳ, việc này nên giao cho Chính phủ theo hướng ưu tiên, hỗ trợ cho các ngành “công nghệ lõi”, “công nghệ vi mạch, bán dẫn, sinh học”. Bên cạnh đó, những công nghệ liên quan tới y khoa, y tế điều trị, y tế dự phòng, nông nghiệp cần phải được xem xét là những ngành công nghệ chiến lược.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho biết, khó khăn từ trước tới nay là xác định công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam có phải là công nghệ cao hay không. Còn trong nước, khó nhất đối với công nghệ, nghiên cứu khoa học chính là đầu ra để thương mại hóa, đưa ra thị trường, hiện thực hóa kết quả nghiên cứu. ĐB Phạm Khánh Phong Lan đề nghị, để giải quyết “đầu ra”, việc ứng dụng công nghệ số, công nghệ cao cần theo lộ trình để có sự thay đổi so với hiện nay.

“Tôi đọc dự thảo luật thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề này, đó là làm thế nào xác định được những đề tài nghiên cứu ban đầu có thể ứng dụng được, chứ không phải nghiên cứu những cái cao siêu”, ĐB Phạm Khánh Phong Lan nêu vấn đề.

Theo ĐB Phạm Khánh Phong Lan, công nghệ cao chỉ có 2 nguồn là từ nước ngoài vào, vậy phải tính xem khi nhập công nghệ vào trong nước đang gặp khó khăn gì, như thế nào là công nghệ cao để tránh lợi dụng nhập công nghệ rác, lạc hậu… gây lãng phí. Luật này đặt ra các quy định chủ yếu để cho các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị nghiên cứu. Còn với khu vực tư nhân, họ sẽ không cần, vì tiền của họ, “họ khắc biết thế nào là công nghệ cao”.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan cũng “phàn nàn” về thủ tục hành chính hóa khi chuyển giao công nghệ, nhập công nghệ. “Một bệnh viện công lập muốn nhập khẩu một thiết bị máy móc hiện đại, nhưng qua các thủ tục, bàn giao được thì máy đó đã bị lạc hậu so với thế giới”, ĐB nêu. Cũng theo bà, thực tiễn cho thấy, đa số các bệnh viện công lập không dám mua máy mới, trong khi các bệnh viện tư nhân thì ngược lại, vì thủ tục thông thoáng.

Theo ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TPHCM), dự thảo lược bỏ điều về nội dung khu nông nghiệp công nghệ cao là không phù hợp, vấn đề này đã triển khai hơn 10 năm, cũng đã có những kết quả bước đầu, có những mô hình mang tính dẫn dắt. Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM có giá trị canh tác cao gấp 10 lần nông nghiệp truyền thống, là nơi để chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao cho cả vùng Đông Nam bộ.

“Lý do bãi bỏ không thuyết phục khi cho rằng các khu nông nghiệp công nghệ cao trên cả nước hoạt động không hiệu quả nên không đưa mô hình này vào luật. Không thể vì vài khu nông nghiệp công nghệ cao hoạt động không hiệu quả mà lược bỏ. Nếu lược bỏ thì sẽ không có khung khổ pháp lý để khu nông nghiệp công nghệ cao hoạt động, trong khi đây là mô hình hạt nhân để hình thành việc hình thành, chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao”, ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân nêu và đề xuất cần hoàn thiện thêm thay vì lược bỏ nội dung này. Nhiều cử tri, nông dân cũng đề xuất giữ lại điều luật này.

Phản hồi lại, ĐB Vũ Hải Quân (TPHCM), Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, về khu nông nghiệp công nghệ cao, ban đầu cơ quan chủ trì soạn thảo định đưa ra khỏi luật vì có những băn khoăn, rằng quản lý lĩnh vực này còn một số khó khăn, chưa hiệu quả, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, đó là do trách nhiệm quản lý. Do đó, bản mới nhất của dự thảo đã đưa lại nội dung này, nếu được Quốc hội thông qua thì vẫn giữ nội dung về khu nông nghiệp công nghệ cao..

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TPHCM) đề xuất cần ghi rõ những công nghệ cấm chuyển giao. ĐB cũng đề nghị cần quy định thẩm định các công nghệ tiềm ẩn rủi ro cao về sức khỏe con người và môi trường; cần quy định rõ khi nào thì bắt buộc phải thẩm định công nghệ, thời hạn thẩm định và thẩm quyền thẩm định của các cơ quan.

ĐB Nguyễn Thị Lệ (TPHCM) đề nghị bổ sung cơ chế xử lý khi phát hiện chuyển giao công nghệ lạc hậu; trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường. ĐB cho rằng, để luật đi vào cuộc sống, cần bổ sung chế tài, giám sát một cách thực chất.

