Đề nghị thiết lập “văn phòng ảo” của UBND cấp tỉnh tại nước ngoài

Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 6-11

Trong phiên họp chiều 6-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Trình bày tờ trình của Chính phủ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, dự thảo nghị quyết đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Trong đó, đáng lưu ý là quy định về văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài. Theo dự thảo, Chính phủ cho phép UBND cấp tỉnh thí điểm lập các văn phòng đại diện ở nước ngoài trên cơ sở quy định pháp luật sở tại và thỏa thuận với sở tại. Ngân sách của việc lập văn phòng đại diện được bảo đảm từ ngân sách thường xuyên của UBND cấp tỉnh. Chính phủ quy định điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và việc quản lý văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài.

Liên quan đến việc tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn, mạng lưới của các thành phố, đô thị lớn của chính quyền địa phương, dự thảo quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn, mạng lưới của các thành phố lớn của UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã (mà việc tham gia không thông qua việc ký kết điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế) trên cơ sở phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, lợi ích quốc gia, dân tộc, đường lối đối ngoại của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ngân sách cho việc tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn, mạng lưới của các thành phố lớn và việc thực hiện các hoạt động trong các khuôn khổ hợp tác này được bảo đảm từ ngân sách thường xuyên của chính quyền địa phương.

Mặc dù cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị quyết, song Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới - đại diện cơ quan thẩm tra đã nêu lên nhiều lưu ý và đề nghị rà soát kỹ một số vấn đề, trong đó có nội dung trên. Do còn có nhiều ý kiến khác nhau về cho phép UBND cấp tỉnh thí điểm lập các văn phòng đại diện ở nước ngoài, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới đề nghị xem xét giải pháp thay thế như áp dụng khoa học, công nghệ, thiết lập “văn phòng ảo”, các kênh thông tin, mạng lưới kết nối hiệu quả.

ANH PHƯƠNG