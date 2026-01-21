ĐBSCL: Ngư dân hy vọng trúng đậm chuyến biển cuối năm

Những ngày này, nhiều cảng cá ở ĐBSCL nhộn nhịp hơn các tháng trước. Hàng trăm ghe thuyền cập cảng chở đầy cá trong khoang, hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi, ngư dân phấn khởi do có thu nhập cao. Tranh thủ biển Tây Nam đang vào mùa cá ba thú, cá thu, nhiều ngư dân vừa vào bờ đã chuẩn bị nhu yếu phẩm chuẩn bị vươn khơi đi chuyến biển cuối năm với hy vọng mang lại thu nhập cao để đón tết ấm áp, đủ đầy.

Tại các cảng cá Rạch Gốc (xã Phan Ngọc Hiển) và cảng cá Sông Đốc (xã Sông Đốc), tỉnh Cà Mau, tàu cá liên tục cập bến. Ngư dân Trần Thanh Lập (có tàu cặp cảng cá Sông Đốc) cho biết, chuyến biển này trúng đậm cá ba thú, cá thu, cá sòng và cá rún. Sau 21 ngày đánh bắt, tàu vào bờ, bán cá tổng cộng được hơn 925 triệu đồng. Trừ các chi phí, ông Lập lợi nhuận được hơn 310 triệu đồng, các ngư phủ mỗi người được chia gần 30 triệu đồng.

Cảng cá Sông Đốc, Cà Mau nhộn nhịp vì ngư dân Cà Mau đánh bắt được nhiều cá. Ảnh: TẤN THÁI

Nhiều chủ tàu cho biết, những chuyến biển cuối năm không chỉ trúng đậm cá, mà giá bán cũng khá cao nên niềm vui nhân đôi. Vì thế, nhiều chủ tàu cho biết sẽ đánh bắt đến cận tết, thậm chí xuyên tết. Chủ tàu Nguyễn Văn Phỉnh (xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) cho hay: “Sau khi tàu cập bến, tôi cho bạn tàu và tài công “xả hơi” 2 ngày. Sau đó, tiếp tục chuẩn bị ngư lưới cụ, đồ dùng cần thiết tiếp tục vươn khơi khai thác. Hy vọng chuyến biển cuối năm trúng đậm, được ăn tết lớn”.

Theo ông Quách Tấn Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng cá An Giang, hiện nay tàu cá lớn khai thác ngoài khơi đã và đang vào bờ bán cá. Riêng tại cảng cá Tắc Cậu - cảng cá lớn nhất tỉnh An Giang - bình thường chỉ có 5-6 tàu khai thác và thu mua chuyển tải cập cảng, còn hiện nay đang là cao điểm đánh bắt nên có khi 9-10 tàu cập cảng. Tình hình đánh bắt của ngư dân những chuyến biển cuối năm khá khả quan với sản lượng từ đầu năm 2026 đến nay tại cảng cá Tắc Cậu ước khoảng 100 tấn hải sản.

Có 2 tàu lớn chuyên thu mua hải sản từ các tàu cá trên biển rồi về chuyển tải tại cảng cá Tắc Cậu, ông Phan Thanh Nhân (ngụ khu phố 9, đặc khu Phú Quốc) cho hay chuyến biển cuối năm nay ngư dân đánh bắt được nhiều nhất là các loại cá ba thú, cá bạc má với giá bán trên biển khoảng 30.000 đến 35.000/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi chuyến thu mua của ông Nhân lời được vài chục triệu đồng.

Xuất bến và hoạt động khoảng 1 tháng trên biển, tàu của ông Nguyễn Văn Hoa (ngụ phường Rạch Giá) vừa vào bờ trong niềm vui trúng cá, đặc biệt là cá ba thú. Ông Hoa nhẩm tính với sản lượng khoảng 30 tấn sau chuyến đánh bắt, giá bán cá ba thú trên biển khoảng 30.000 đồng/kg, ông thu lời khoảng 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Mỗi thuyền viên trên tàu cũng sẽ được chia khoảng chục triệu đồng.

NAM KHÔI - TẤN THÁI