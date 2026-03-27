Ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Chiều 27-3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Ban lãnh đạo Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật được thành lập nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng trong nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phát triển nguồn nhân lực và huy động trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế.

Với định hướng “Kết nối nguồn lực, hoàn thiện thể chế, kiến tạo tương lai”, Quỹ hướng tới trở thành cầu nối tin cậy giữa Nhà nước và xã hội trong việc huy động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hợp pháp, minh bạch, hiệu quả cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật.

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; không để việc hỗ trợ, tài trợ bị lợi dụng để tác động, chi phối chính sách, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Thông qua đó, Quỹ góp phần nâng cao chất lượng thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quang cảnh hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Thông báo định hướng hoạt động của Quỹ và kêu gọi sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo luật và cộng đồng pháp lý đối với Quỹ cũng đã được nêu rõ.

Bộ Tư pháp cam kết “Quỹ sẽ vận hành đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định pháp luật; lựa chọn nhiệm vụ hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường ứng dụng công nghệ số để chuẩn hóa quy trình, minh bạch thông tin và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Quỹ”.

ANH PHƯƠNG

