Đến 19-8, phải hoàn thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, ngày 19-8 phải hoàn thành dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên để tăng vận hành ổn định của hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc triển khai Dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Ngày 9-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 229,5km đi qua địa phận 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, với 468 vị trí móng cột điện. Dự án ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân, trong đó có 213 hộ phải tái định cư.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành 468/468 vị trí móng cột; bàn giao mặt bằng hành lang tuyến được 196/242 khoảng néo.

Các đơn vị thi công đã hoàn thành 468/468 vị trí móng cột; lắp dựng cột thép được 306/468 vị trí cột, đang vận chuyển tập kết và lắp dựng 162 vị trí còn lại. Cùng với đó, đang rải và kéo dây tại 22/242 khoảng néo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án tại vị trí cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hòa, cột VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ.

Đây là những vị trí cột có khối lượng thi công lớn, phức tạp, như cột VT369 là một trong 2 cột vượt sông Lô (cùng với cột VT370), cao 130m, tổng khối lượng khoảng 360 tấn/cột.

Thăm, tặng quà động viên các lực lượng thi công tại công trường, Thủ tướng động viên kỹ sư, công nhân "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm ngày làm đêm, tranh thủ thời tiết tốt để triển khai những hạng mục còn lại; đồng thời lưu ý các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống, giữ gìn sức khỏe người lao động trong điều kiện nắng nóng hiện nay.

Thủ tướng thăm, tặng quà động viên các lực lượng thi công tại công trường

Ngay tại công trường, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 2 bố trí lực lượng quân đội triển khai các công tác bảo đảm hậu cần phục vụ thi công, như dựng lán trại dã chiến hỗ trợ công nhân thi công trong mọi điều kiện thời tiết; hỗ trợ lương thực, nước uống, hỗ trợ việc kéo dây...

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị vận dụng, phát huy những kinh nghiệm tốt từ việc thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để thi công nhanh công trình này.

Sau khi thị sát công trường, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm sớm hoàn thành dự án.

Khẳng định ý nghĩa quan trọng của đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên đối với Hà Nội và tỉnh Phú Thọ trong phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, Thủ tướng nhấn mạnh, việc hoàn thành dự án càng sớm càng có lợi, góp phần truyền tải các nguồn điện ở phía Bắc để phát lên lưới điện quốc gia, góp phần nâng cao khả năng cung ứng điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, dứt khoát đến 19-8-2025 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận.

Nhấn mạnh công việc rất nhiều, thời gian còn rất ít, vì vậy phải có cách tổ chức thực hiện, Thủ tướng yêu cầu thành lập Tổ chỉ huy tiền phương để điều phối, chỉ huy công việc, tinh thần là phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, xử lý các công việc, điều phối các lực lượng.

Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; huy động các lực lượng tại chỗ, tổ chức chính trị xã hội, hỗ trợ, động viên lực lượng thi công trên công trường; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để hoàn thành dự án.

Thủ tướng lưu ý, phải bảo đảm đời sống vật chất cho nhân dân địa phương phải di dời, nhường phần đất cho dự án; đảm bảo người dân di dời đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ...

LÂM NGUYÊN