Đồng bào Xơ Đăng lên rừng chống hạn cho sâm Ngọc Linh

Sáng mùng 3 Tết, giữa lúc nhiều bản làng còn quây quần đón năm mới, gia đình anh A Dũng (xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 11 hộ dân trong tổ trồng sâm tất bật chuẩn bị hành trang lên núi xã Đăk Sao chăm sóc, bảo vệ và chống hạn cho vườn sâm Ngọc Linh.

Mùng 3 Tết, nhóm hộ trồng sâm của anh A Dũng (xã Đăk Sao) lên rừng chống hạn cho sâm

Khu vực trồng sâm nằm trên đồi núi cao, đường đi dốc và ngoằn ngoèo. Gạo, thức ăn, thịt được gói trong ba lô. Từng tốp xe máy nối nhau leo dốc. Gặp những đoạn đất xấu, bà con gửi xe tại bãi rồi cùng nhau gùi đồ, men theo lối mòn đi bộ vào rừng.

Vườn sâm của nhóm hộ anh A Dũng nằm dưới tán rừng cổ thụ, xung quanh được dựng hàng rào bảo vệ. Những luống sâm được trồng ngay ngắn, thẳng hàng; nhiều cây đang vươn lên, mầm xanh ngắt nổi bật dưới tán rừng.

Đường lên vườn sâm phải băng qua khe suối đá

Theo kế hoạch, nhóm trồng sâm của anh A Dũng sẽ ở lại rừng 2 ngày để sửa lại đường đi; gom lá và cành khô ủ mùn cho vụ trồng năm sau; làm cỏ vườn sâm; đồng thời kéo ống dẫn nước từ khe suối về tưới từng luống nhằm bổ sung độ ẩm, chủ động chống hạn cho cây sâm. Trong thời gian này, cả nhóm ở lại lán giữa rừng, cùng nhau đón tết bên vườn sâm quý mà người dân đã dày công vun trồng suốt nhiều năm.

Nhóm hộ trồng sâm nghỉ ngơi dọc đường

Nhóm hộ trồng sâm của anh A Dũng là một trong hàng trăm hộ đồng bào Xơ Đăng ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi như Đăk Sao, Măng Ri, Ngọc Linh đang thay nhau lên rừng chăm sóc, bảo vệ và chống hạn cho cây sâm Ngọc Linh trong dịp Tết Nguyên đán. Với bà con, vườn sâm là tài sản lớn nhất, gắn với sinh kế lâu dài, nên dịp tết, họ vẫn bám rừng, giữ sâm, giữ sinh kế.

Tu sửa đường

Sửa chữa đường lên vườn sâm

Ăn trưa tại rừng

Vườn sâm nhóm hộ anh A Dũng trồng trên núi cao. Vào thời điểm này, cây sâm thiếu nước, buộc phải chống hạn.

Trong thời gian tết, nhóm hộ của anh A Dũng phải thay nhau chăm sóc, tưới nước cho sâm Ngọc Linh

6 ngày chưa tưới, các luống sâm đã khô

>>> Dưới đây là hình ảnh người dân lên khu vực trồng sâm ở xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi chăm sóc, chống hạn cho sâm Ngọc Linh:

Tưới nước cho sâm Ngọc Linh

Người dân chuẩn bị bạt để làm mái che bảo vệ sâm khỏi cảnh nhánh gãy đổ

Làm bạt che chắn lá, cành cây để bảo vệ sâm

Tưới nước chống hạn cho sâm

