Quảng Ngãi: Tưng bừng Lễ hội đường phố Măng Đen

Sáng mùng 3 Tết, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui xuân rộn ràng cho người dân và du khách.

Du khách nắm chặt tay nghệ nhân, cùng nhau nhảy theo tiếng chiêng

Tuyến đường thông Măng Đen, kéo dài từ ngã 5 đầu đèo đến chợ phiên Măng Đen, được xem là cung đường đẹp nhất khu du lịch, là địa điểm được chọn để tổ chức lễ hội. Khoảng 50 nghệ nhân trong trang phục truyền thống trình diễn cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ dân tộc và đi cà kheo dọc tuyến phố dài gần 3km. Cả cung đường rộn rã âm thanh cồng chiêng và sắc màu văn hóa.

Du khách hòa mình cùng biểu diễn múa xoang với các nghệ nhân
Biểu diễn điệu xoang

Nhiều du khách hào hứng hòa mình vào lễ hội, nắm tay các nghệ nhân cùng bước vào vòng xoang giữa âm thanh cồng chiêng ngân vang. Khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức dường như được xóa nhòa, tạo nên sự gắn kết ấm áp trong những ngày đầu năm. Tiếng cười, ánh mắt và những cái bắt tay thân tình đã làm nên một không gian xuân chan hòa, đầy ắp niềm vui.

Biểu diễn múa xoang tại đường phố Măng Đen

Theo bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, lễ hội đường phố được tổ chức nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc trong dịp đầu xuân, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nghệ nhân biểu diễn đi cà kheo
Nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách
Du khách thích thú xem biểu diễn lễ hội đường phố
Nghệ nhân tham gia biểu diễn, cồng chiêng, múa xoang
Du khách đến Măng Đen
HỮU PHÚC

