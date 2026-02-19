Dòng người đổ về biển Vũng Tàu du xuân

Ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều xe ô tô biển số TPHCM, Đồng Nai và một số tỉnh miền Tây xuất hiện ở cửa ngõ vào trung tâm khu vực Vũng Tàu.
Khoảng 9 giờ sáng, lượng xe trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân (TPHCM) đông dần lên và các xe di chuyển chậm ở một số nút giao với khu công nghiệp, đường vào cảng biển.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, tài xế từ trung tâm TPHCM về khu vực Vũng Tàu cho hay, hôm qua nghe tin cửa ngõ phía Đông của thành phố bị kẹt nên cũng hơi lo lắng. Rất may hôm nay đi thông thoáng, di chuyển trên quốc lộ 51 cũng không bị kẹt. Đặc biệt đường qua đoạn Phú Mỹ nhiều đoạn đã được thảm nhựa lại đi rất êm, trạm thu phí cũng đã được tháo dỡ nên đi Vũng Tàu nhanh hơn những năm trước.
Theo quan sát, quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai cũng khá thông thoáng, các xe lưu thông đều. Tuy vậy, tại một số nút giao với cao tốc, khu đông dân cư, lượng xe đông nên có thời điểm ùn ứ nhẹ.