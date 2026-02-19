Dòng người đổ về biển Vũng Tàu du xuân

Sáng 19-2 (nhằm ngày Mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), hàng chục ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên quốc lộ 51 hướng về các điểm du lịch biển của TPHCM như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải để du xuân.

Dòng xe ùn ùn đi trên quốc lộ 51 hướng về các bãi biển phía Đông của TPHCM du xuân

Ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều xe ô tô biển số TPHCM, Đồng Nai và một số tỉnh miền Tây xuất hiện ở cửa ngõ vào trung tâm khu vực Vũng Tàu.

Xe cộ nối đuôi nhau trên quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai về khu vực Vũng Tàu (TPHCM) sáng Mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Khoảng 9 giờ sáng, lượng xe trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân (TPHCM) đông dần lên và các xe di chuyển chậm ở một số nút giao với khu công nghiệp, đường vào cảng biển.

Xe cộ nối đuôi nhau hướng về các bãi biển của TPHCM

Anh Nguyễn Văn Tuấn, tài xế từ trung tâm TPHCM về khu vực Vũng Tàu cho hay, hôm qua nghe tin cửa ngõ phía Đông của thành phố bị kẹt nên cũng hơi lo lắng. Rất may hôm nay đi thông thoáng, di chuyển trên quốc lộ 51 cũng không bị kẹt. Đặc biệt đường qua đoạn Phú Mỹ nhiều đoạn đã được thảm nhựa lại đi rất êm, trạm thu phí cũng đã được tháo dỡ nên đi Vũng Tàu nhanh hơn những năm trước.

Trạm thu phí trên quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM đã được tháo dỡ tạo sự thông thoáng cho du khách đi lại dịp tết

Theo quan sát, quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai cũng khá thông thoáng, các xe lưu thông đều. Tuy vậy, tại một số nút giao với cao tốc, khu đông dân cư, lượng xe đông nên có thời điểm ùn ứ nhẹ.

Dòng người ùn ùn đổ về khu vực Vũng Tàu du xuân

PHÚ NGÂN