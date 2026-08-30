Điện sáng, sóng đầy ở thôn biệt lập Au'r

Sau hàng chục năm biệt lập giữa rừng đặc dụng sinh cảnh Sao la, 24 hộ dân thôn Au’r (xã biên giới A Vương, TP Đà Nẵng) nay đã có điện và sóng điện thoại, mở ra cơ hội sản xuất, quảng bá nông sản và cải thiện cuộc sống.

Những ngày này, câu chuyện được người dân thôn Au’r nhắc đến nhiều nhất là điện sáng và sóng điện thoại đầy. Sau nhiều năm sống giữa núi rừng, lần đầu tiên những tiện ích tưởng như rất đỗi bình thường ấy trở thành một dấu mốc đặc biệt với người dân nơi đây.

Đoàn người vượt khoảng 13km đường rừng gùi thiết bị vào thôn Au’r. Ảnh: BRIU QUÂN

Thôn Au’r hiện có 24 hộ với 104 nhân khẩu. Để đến được thôn, từ trung tâm xã phải đi khoảng 16km đường rừng. Trong đó, khoảng 3km đã được bê tông hóa; phần còn lại khoảng 13km vẫn là đường rừng, men theo sông suối, người dân chủ yếu phải đi bộ.

Theo ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, người dân chuyển đến địa bàn này từ trước năm 2.000. Chính sự biệt lập về địa lý khiến việc tiếp cận các dịch vụ, trao đổi thông tin hay đưa nông sản ra bên ngoài của người dân gặp không ít trở ngại.

Điện giúp những căn nhà giữa đại ngàn Au’r không còn chìm trong bóng tối khi đêm xuống. Ảnh: BRIU QUÂN

Nhưng nay, một thay đổi lớn đã đến. Để đưa sóng điện thoại vào thôn, lực lượng địa phương và người dân đã phải cùng nhau vận chuyển thiết bị qua những cung đường rừng hiểm trở. Hơn 20 người của thôn Au’r, thôn A’rích cùng nhân viên Viettel tham gia hỗ trợ lắp đặt. “Đường đi bộ rất khó, giờ cơ bản đã ổn định”, ông Quân nói.

Trước khi có sóng điện thoại, chính quyền xã đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, bảo đảm điện sinh hoạt 24/24 giờ. Từ chỗ chìm trong bóng tối khi đêm xuống, nay các tuyến đường quanh thôn đã được thắp sáng.

“Hiện nay, điện đã được lắp xung quanh thôn, sáng rực. Nhà nào cũng có điện sinh hoạt”, ông Quân chia sẻ.

Điện không chỉ mang ánh sáng đến những căn nhà giữa rừng mà còn giúp giảm sức lao động. Trước đây, người dân phải giã gạo thủ công, nay đã có máy xay xát chạy bằng điện, giúp công việc hàng ngày nhẹ nhàng hơn.

Người dân giã gạo thủ công. Ảnh: BRIU QUÂN

Khi điện và sóng ổn định, người dân có thể trang bị tivi để tiếp cận thông tin. Chính quyền xã cũng lắp wifi cộng đồng, trang bị máy tính, máy in cho cán bộ thôn, giúp kết nối, xử lý công việc thuận lợi hơn.

“Trước đây, muốn gửi giấy mời, trao đổi công việc phải đi trực tiếp. Nay có sóng điện thoại, có thể gọi điện, gửi qua Zalo. Rất thuận tiện!”, ông Quân nói.

Ông Briu Quân đi khảo sát, đưa đoàn lữ hành vào thôn khai thác du lịch. Ảnh: BRIU QUÂN

Điện và sóng điện thoại mới chỉ là bước đầu. Điều chính quyền xã biên giới A Vương kỳ vọng lớn hơn là biến sự thay đổi về hạ tầng này thành động lực phát triển sinh kế cho người dân Au’r.

Theo ông Briu Quân, thôn đã thành lập hợp tác xã, làm đầu mối đưa nông sản địa phương ra thị trường. Trước đây, người dân phải gùi nông sản vượt đường rừng để bán, việc vận chuyển khó khăn khiến tiêu thụ hạn chế. Nay, khi điện thoại và internet đã có, cách tiếp cận thị trường có thể thuận lợi hơn.

Từng bước quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội thay vì gùi hàng đến vùng trung tâm. Ảnh: BRIU QUÂN

“Hợp tác xã có trang thông tin riêng để giới thiệu, bán nông sản. Thay vì gùi hàng đi bán như trước, người dân nay có thể quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội”, ông Briu Quân cho biết.

Từ một nơi từng gần như tách biệt với bên ngoài, thôn Au’r nay từng bước kết nối với thế giới qua những phương thức mới. Người dân có thể gọi điện, nhắn tin Zalo hay quảng bá nông sản trên mạng mà không phải vượt 13km đường rừng.

Điện và sóng điện thoại đã có, internet cũng đang được kết nối. Tuy vậy, người dân Au’r vẫn mong có một con đường thuận lợi hơn để kết nối với bên ngoài. Lực lượng kỹ thuật Viettel lắp đặt thiết bị, đưa sóng điện thoại về thôn Au’r. Ảnh: BRIU QUÂN Theo ông Briu Quân, đây là phần việc khó nhất do tuyến đường còn lại đi qua khu vực rừng đặc dụng. Trong khi chờ giải pháp phù hợp, địa phương tập trung khai thác các điều kiện hiện có, giúp người dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống.

XUÂN QUỲNH