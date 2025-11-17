Nhiều điểm sạt lở chia cắt giao thông tại xã biên giới A Vương

Theo ông Briu Quân, tại tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Cr'toonh (Km437+550) và thôn Xa'ơi (Km433), đất đá từ taluy dương liên tục tràn xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn. Tương tự, tuyến ĐT606 tại vị trí Km7+500, thuộc thôn Adzốc cũng bị sạt lở nặng, khiến các phương tiện không thể lưu thông.
Ngay sau khi nắm bắt tình hình, xã A Vương đã phối hợp với các đơn vị chủ quản và lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường, đồng thời huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục.
Công tác dọn dẹp đất đá hiện đang được triển khai khẩn trương nhằm sớm thông tuyến tạm thời 1 làn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.