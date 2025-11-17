Xã hội

Nhiều điểm sạt lở chia cắt giao thông tại xã biên giới A Vương

Sáng 17-11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xã đang xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Điểm sạt lở qua xã A Vương khiến giao thông bị chia cắt
Điểm sạt lở qua xã A Vương khiến giao thông bị chia cắt

Theo ông Briu Quân, tại tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Cr'toonh (Km437+550) và thôn Xa'ơi (Km433), đất đá từ taluy dương liên tục tràn xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn. Tương tự, tuyến ĐT606 tại vị trí Km7+500, thuộc thôn Adzốc cũng bị sạt lở nặng, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

z7231633275219_aa3f2e46881fb150675394637550e6c2.jpg
Trong ngày 16-11, địa bàn xã A Vương xảy ra mưa lớn

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, xã A Vương đã phối hợp với các đơn vị chủ quản và lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường, đồng thời huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục.

Công tác dọn dẹp đất đá hiện đang được triển khai khẩn trương nhằm sớm thông tuyến tạm thời 1 làn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

