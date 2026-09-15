Điều chỉnh giao thông để thi công tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương

Từ ngày 16-9, TPHCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm để phục vụ thi công ga ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, một phần lòng đường Trường Chinh sẽ được rào chắn để phục vụ thi công, nhưng các phương tiện vẫn được lưu thông qua khu vực này. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các phương tiện từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố nên lựa chọn lộ trình thay thế nhằm hạn chế ùn tắc.

Cụ thể, có thể di chuyển theo lộ trình Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh; hoặc Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Cũng từ ngày 16-9, ô tô bị cấm lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý, theo hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn. Trên đường Huỳnh Văn Gấm, ô tô cũng bị cấm lưu thông từ Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di.

Trước đó, từ ngày 13-8, ô tô bị cấm lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt (ngã tư Bảy Hiền) đến đường 3 Tháng 2 (vòng xoay Dân Chủ) để phục vụ thi công Metro số 2.

Ngoài ra, tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch cũng được đóng để thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch.

Thi công ga tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tuyến Metro số 2 được khởi công tháng 1-2026, có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, dài 11,27km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.

QUỐC HÙNG