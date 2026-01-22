Điều trị thành công bệnh đỏ đầu lá trên cây khóm ở Đồng Tháp Mười

Trước tình trạng bệnh đỏ đầu lá lan rộng gây thiệt hại cho vùng chuyên canh khóm Tân Phước (vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) nhiều năm qua, người dân và hợp tác xã đã tìm giải pháp kỹ thuật điều trị mới bước đầu cho hiệu quả, giúp cây khóm sinh trưởng và phục hồi nhanh chóng.

Cây khóm xuất hiện bệnh đỏ đầu lá

Những năm gần đây, thời tiết diễn biến phức tạp khiến cây khóm xuất hiện bệnh đỏ đầu lá (héo khô đầu lá). Nhiều vườn khóm ở vùng trồng khóm chuyên canh Tân Phước bị cây nhiễm bệnh lên đến 20-30%, khiến năng suất sụt giảm nghiêm trọng.

Ông Trần Văn Sáng, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây 3 ha khóm của ông bắt đầu phát sinh bệnh. Với hơn 30 năm kinh nghiệm canh tác khóm, ông đã xử lý nhiều cách nhưng không hiệu quả. Cây khóm héo dần cho năng suất thấp, thương lái không mua, phải bán rẻ với giá từ 1.000 – 1.500 đồng/kg.

Được ngành chức năng và các hợp tác xã hướng dẫn cách điều trị mới, ông Sáng đã thử nghiệm trên vườn khóm của mình. Chỉ trong thời gian ngắn đã khắc phục hiệu quả bệnh đỏ đầu lá, cây khóm đang dần phục hồi.

Hợp tác xã khóm Tân Phước, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vùng trồng khóm Tân Phước đã có gần 100% diện tích cây khóm bị nhiễm bệnh đỏ đầu lá. Tuy nhiên, hầu hết nông dân ngộ nhận về nguyên nhân là do rệp sáp nên áp dụng các biện pháp điều trị truyền thống dẫn đến không có hiệu quả. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Hợp tác xã khóm Tân Phước nghiên cứu bệnh đỏ lá trên cây khóm và đã lấy mẫu bệnh gửi về các trường đại học để nghiên cứu, từ đó xây dựng bệnh án và tiến tới nghiên cứu thuốc trị.

Kết quả xác định nguyên nhân lá khóm đỏ là do tuyến trùng và đưa ra liệu trình phù hợp. Áp dụng cách điều trị mới trên hơn 100 ha diện tích canh tác khóm của các thành viên trong hợp tác xã (trong 1 tháng) đã chứng minh hiệu quả, lá khóm đã xanh trở lại, rễ mới bắt đầu ra.

Nhiều diện khóm đã xanh mướt trở lại

Ngành chức năng xã Hưng Thạnh đánh giá cao giải pháp này, đồng thời sẽ phối hợp các kỹ sư, nhà nghiên cứu để tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân. Đồng thời, khuyến cáo bà con không nên nóng vội nhổ bỏ cây khi mới chớm bệnh. Thay vào đó, cần vệ sinh vườn, bón vôi hạ phèn và báo ngành chức năng để được hỗ trợ.

Đồng Tháp là địa phương có diện tích trồng khóm thương phẩm lớn nhất vùng ĐBSCL với hơn 16.000 ha đất trồng khóm với sản lượng hơn 260.000 tấn/năm, tập trung nhiều ở các xã Tân Phước 1, 2, 3 và xã Hưng Thạnh. Đây là loại cây thích hợp với điều kiện đất phèn của vùng Đồng Tháp Mười, được mệnh danh là cây xóa đói, giảm nghèo, giúp hàng chục ngàn nông dân làm giàu.

NGỌC PHÚC