Đổ trộm rác, người vi phạm bị buộc dọn sạch bãi rác

Thông qua hệ thống camera giám sát, cơ quan chức năng phường Rạch Dừa (TPHCM) phát hiện một phụ nữ đổ rác không đúng nơi quy định và buộc người này thu dọn toàn bộ rác tại khu vực vi phạm.

Clip Phường Rạch Dừa bắt quả tang người đổ rác trộm qua camera theo dõi

Cụ thể, tối 14-4, camera do UBND phường Rạch Dừa lắp đặt ghi nhận một phụ nữ đi xe máy đến đổ rác không đúng nơi quy định tại Khu tái định cư 10ha. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, lập biên bản vi phạm quả tang.

Hiện trường vụ việc

Qua xác minh, người này chở nhiều bao rác đến khu vực trên để đổ trộm. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, UBND phường Rạch Dừa yêu cầu người vi phạm thu dọn toàn bộ lượng rác tại khu vực.

Đến sáng 15-4, người phụ nữ đã dọn sạch số rác do mình đổ trộm và rác tồn đọng xung quanh khu vực.

Người vi phạm dọn dẹp số rác đổ trộm ra môi trường, sáng 15-4

Qua vụ việc, UBND phường Rạch Dừa kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định. Địa phương cũng cho biết sẽ tăng cường tuần tra, lắp đặt camera tại các khu vực công cộng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải.

MẠNH THẮNG