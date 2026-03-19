Đoàn công tác của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tại Vĩnh Long

Ngày 19-3, tại Vĩnh Long, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Vĩnh Long

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cùng các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu cũng nhấn mạnh, Vĩnh Long mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, định hướng từ Trung ương để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị tại tỉnh Vĩnh Long đạt hiệu quả tích cực. Đặc biệt, công tác tuyên truyền bầu cử được thực hiện bài bản, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hành động theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn. Trong đó, mỗi chương trình phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và nguồn lực thực hiện, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Đặc biệt, địa phương cần chủ động hơn trong việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là từ khu vực tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm tạo thêm động lực cho phát triển.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh hợp tác với TPHCM trên nhiều lĩnh vực, tận dụng lợi thế liên kết vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, trong đó ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, góp phần hướng tới phát triển bền vững.

