Công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Chiều 14-3, tại TPHCM, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đi cùng đoàn có các đồng chí Phó trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng dự có các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi công bố quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Cụ thể, kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Cùng với đó, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song đó, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điểm lại những đóng góp của TPHCM đối với đất nước và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong thời gian qua.

Đồng chí nhìn nhận, để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, vai trò đóng góp của TPHCM là rất lớn.

Nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của TPHCM sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thành phố có vai trò là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước. Thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội đã có những nghị quyết riêng cho TPHCM để thúc đẩy thành phố phát triển xứng tầm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, TPHCM tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế đặc thù, vượt trội hơn nữa để thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Vì vậy, Bộ Chính trị yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với TPHCM.

Đồng thời kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa lớn đối với việc củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát số 11; chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tiếp thu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, khách quan, công tâm, làm việc khoa học, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; kiểm tra, giám sát không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các đơn vị, địa phương.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự buổi công bố quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, TPHCM sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu mà đoàn kiểm tra, giám sát đã đặt ra; và khẩn trương hoàn thiện các báo cáo bảo đảm chất lượng, đúng quy định để phục vụ đoàn.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, cuộc kiểm tra, giám sát lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với TPHCM.

Thông qua đợt kiểm tra, giám sát, TPHCM cũng kiến nghị đoàn ghi nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của thành phố để báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

VĂN MINH