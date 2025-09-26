Đoàn công tác UBND TPHCM thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Shiga

Sáng 26-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, Trưởng đoàn công tác của UBND TP, đã có chuyến thăm và làm việc với ông Azuma Masaru, Phó Thống đốc tỉnh Shiga và Chính quyền tỉnh Shiga, Nhật Bản.

Ông Azuma Masaru, Phó Thống đốc tỉnh Shiga, bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của UBND TPHCM đến thăm và làm việc với tỉnh nhà. Chuyến thăm của TPHCM phản ánh sự tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó giữa hai địa phương. Và mối quan hệ càng đặc biệt sau khi hai địa phương đã có Bản ghi nhớ được ký kết năm 2014 giữa TPHCM và tỉnh Shiga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng ông Azuma Masaru, Phó Thống đốc tỉnh Shiga

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh thông tin về mục tiêu mở rộng và nâng tầm hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Shiga và định hướng phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới. TPHCM đề nghị tỉnh Shiga cùng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực tiềm năng và phù hợp với khả năng của hai địa phương như mời gọi các chuyên gia, viện nghiên cứu Shiga hợp tác đào tạo nghề, chia sẻ công nghệ xanh, TP sẵn sàng chào đón doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Shiga đến đầu tư tại Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp hỗ trợ và trung tâm logistics TPHCM, phối hợp triển khai hợp tác mô hình trồng trọt thông minh, sản xuất thực phẩm sạch tại các vùng ven đô TPHCM, đặc biệt là khu vực Bình Dương, Củ Chi, Cần Giờ…

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác UBND TPHCM với chính quyền tỉnh Shiga, Nhật Bản

Phát biểu đáp lời, ông Azuma Masaru thông tin thế mạnh của tỉnh Shiga tập trung vào các lĩnh vực như nông lâm thủy sản và công nghệ xử lý nước bảo vệ môi trường tự nhiên Hồ Biwa phục vụ du lịch và sinh thái của Nhật Bản, đây là sự nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái thiên nhiên của tỉnh Shiga và năm 2025 đã được thế giới công nhận như một mô hình di sản của thế giới. Với mối quan hệ giao lưu giữa 2 địa phương, trên cơ sở định hướng tương đồng và thế mạnh bổ trợ, Shiga cũng mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với TPHCM trong các lĩnh vực tiềm năng. Ông đặc biệt tin tưởng TP đã hoàn chỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và với mô hình mới này TPHCM sẽ rất phát triển trong thời gian tới.

Đoàn công tác UBND TPHCM thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Shiga

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh bày tỏ sự tin tưởng với sự quan tâm và chỉ đạo của Ngài Phó Thống đốc, quan hệ hợp tác giữa TPHCM - tỉnh Shiga sẽ ngày càng phát triển thực chất, mang lại lợi ích chung và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và trân trọng mời tỉnh Shiga tham gia các sự kiện quốc tế do TPHCM tổ chức trong thời gian tới như: Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2025 (HEF, tháng 11-2025), Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 (JVF11, tháng 3-2026)…

Tin liên quan Đoàn công tác UBND TPHCM chào xã giao và làm việc với chính quyền tỉnh Osaka, Nhật Bản

Q.THU