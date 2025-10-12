Chính trị

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I tham quan tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Sáng 12-10, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tham quan trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sáng 12-10, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

IMG_6920.jpeg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu tham quan tuyến Metro số 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn đại biểu tham quan, trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1).

IMG_6937.jpeg
Đại biểu tham quan và trải nghiệm đi tuyến Metro số 1. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo chương trình, sau khi đoàn trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đoàn đại biểu đến Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TPHCM) dâng hoa, dâng hương.

Tiếp đó, đoàn đại biểu chia thành các tổ để đi tham quan trụ sở chính Tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TPHCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-10 đến ngày 15-10. Ngày 13-10 diễn ra phiên trù bị. Đại hội chính thức khai mạc sáng ngày 14-10 với 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định. Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Phiên bế mạc diễn ra vào sáng 15-10.

>> Một số hình ảnh đoàn đại biểu tham quan tuyến metro. Ảnh: VIỆT DŨNG - MẠNH THẮNG

IMG_6921.jpeg
IMG_6923.jpeg
727711833994654598.jpg
IMG_6924.jpeg
IMG_6926.jpeg
IMG_6927.jpeg
IMG_6929.jpeg
5ad5ba334059cd079448.jpg
ba175e67aa0d27537e1c.jpg
cb360e45fa2f77712e3e.jpg
6145c735335fbe01e74e.jpg
fb3c1ddae7b06aee33a1.jpg
05d46234985e15004c4f.jpg
Nhóm PV

