Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM dâng hương tưởng niệm Anh hùng Võ Thị Sáu

SGGPO

Sáng 27-3, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM do Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch hội, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại công viên tượng đài và nhà lưu niệm ở xã Đất Đỏ, TPHCM.

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu
﻿Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong không khí trang nghiêm, trước tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, dâng hương tại công viên tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu
﻿Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Tiếp đó, đoàn đến nhà lưu niệm, tiếp tục dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Hoạt động diễn ra trang trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần củng cố nhận thức chính trị, tư tưởng về truyền thống cách mạng.

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Công viên tượng đài và nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, góp phần tuyên truyền, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

TRÚC GIANG

