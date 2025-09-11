Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh và 83 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, trò chuyện với bà Lê Nguyễn Hồng Minh (con gái cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong). Ảnh: TIẾN TRẦN

Ngày 11-9, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đến dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại nhà riêng (phường Bến Thành, TPHCM), nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh và 83 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đoàn đại biểu thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ, tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (vợ đồng chí Lê Hồng Phong), đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, trò chuyện với bà Lê Nguyễn Hồng Minh (con gái cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong); mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của gia đình cách mạng trong xây dựng, phát triển đất nước và TPHCM.

Đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng ta, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, trò chuyện với con gái cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: TIẾN TRẦN

Bốn mươi tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã để lại tấm gương sáng về ý chí cách mạng kiên cường, luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Dù ở cương vị và điều kiện nào, đồng chí đều luôn thể hiện một tấm gương sáng ngời của người cộng sản: Sống vì Đảng, chết không rời Đảng, trọn đời hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 30-1-1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị mật thám Pháp bắt và bị giam tại Khám Lớn, Sài Gòn. Cuối năm 1940, chúng đày đồng chí ra Côn Đảo. Đồng chí qua đời ngày 6-9-1942 ở tuổi 40, sau một thời gian bệnh nặng do bị đánh đập, hành hạ dã man.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30-9-1910 trong gia đình công chức nhỏ tại xã Vĩnh Yên, thị xã Vinh (tỉnh Nghệ An). Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng khi 17 tuổi, để giữ bí mật, đồng chí đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai. Tháng 9-1934, đồng chí là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được cử tham gia Đoàn đại biểu Đảng đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Moskva. Đến cuối năm 1937, đồng chí về công tác tại Sài Gòn và được bầu vào Xứ ủy Nam Kỳ, giữ cương vị Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 30-7-1940, cơ sở Đảng bị lộ, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình. Ngày 26-8-1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và một số đồng chí ra xử bắn.

Tin liên quan Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

VĂN MINH