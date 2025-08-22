Đoàn quân đội Trung Quốc đến Việt Nam dự diễu binh vào cuối tháng 8

Tại họp báo chiều 22-8 ở Hà Nội, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin: Đoàn quân đội Trung Quốc sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 8 để tham dự hoạt động diễu binh.

Khối quân đội Hoàng gia Campuchia tại lễ hợp luyện tối 21-8 tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại họp báo về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết tính đến 22-8, về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; Lực lượng pháo lễ; Lực lượng không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành; Lực lượng đứng làm nền; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

﻿ Thiếu tướng Tống Văn Thanh phát biểu tại họp báo

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối) gồm: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia (đoàn Campuchia đã đến Việt Nam ngày 15-8, đoàn Lào 16-8, đoàn Nga 20-8, đoàn Trung Quốc dự kiến đến Việt Nam vào cuối tháng 8); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh từ đầu tháng 5-2025. Đến nay, các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 24-8; sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20 giờ ngày 27-8; tổng duyệt cấp Nhà nước từ 6 giờ 30 phút ngày 30-8; Lễ chính thức từ 6 giờ 30 phút ngày 2-9.

MAI AN