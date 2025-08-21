Lần đầu tiên tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 trên Quảng trường Ba Đình

Tối 21-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự kiểm tra tổng hợp luyện có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ ngành và TP Hà Nội.

Sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), đây là lần đầu tiên tổ chức tổng hợp luyện A80 tại Quảng trường Ba Đình, với sự tham gia tương đối đầy đủ các lực lượng.

Trong đó có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ; gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, các khối xe pháo, vũ khí, khí tài quân sự quy mô lớn mới tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Tại cuộc tổng hợp luyện này, lần đầu tiên có đội hình Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân đội nhân dân Lào và khối quân nhân Liên bang Nga tham gia.

>>> Các khối đội hình tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình:

Tại buổi tổng hợp luyện, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng, khối danh dự các quân chủng, khối nữ quân nhạc, các khối đi bộ, xe, pháo thuộc các quân binh chủng các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam... lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên Quảng trường Ba Đình.

Sau đó, các đội hình chia theo các tuyến phố, tiếp tục diễu hành, đi về nơi tập kết và kết thúc tập luyện.

Đội hình Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia tổng hợp luyện

Đội hình Quân đội nhân dân Lào tham gia tổng hợp luyện

>>> Khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tham gia tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình:

TRẦN BÌNH - ĐỖ TRUNG - QUANG PHÚC