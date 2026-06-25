Doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan mở rộng hợp tác trong kỷ nguyên AI

Ngày 25-6, Hội Tin học TPHCM (HCA) cùng các đơn vị hỗ trợ đoàn doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu Đài Loan (Trung Quốc), Viện Công nghiệp Thông tin (III) tham gia chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên đề, kết nối giao thương và làm việc với các đơn vị công nghệ nền tảng hàng đầu tại TPHCM.

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế VIETNAM ICTCOMM 2026, với sự đồng hành của Chi hội Dịch vụ Công nghệ số toàn cầu H10+, quy tụ hơn 200 đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) tham gia chuỗi sự kiện

Tại hội thảo “Dịch vụ Công nghệ số trong kỷ nguyên AI: Cơ hội bứt phá và thách thức cho doanh nghiệp toàn cầu”, các chuyên gia, doanh nghiệp hai nước đã cùng trao đổi về những lĩnh vực then chốt như tối ưu hóa vận hành, bảo mật dữ liệu, công nghệ RFID, sản xuất thông minh, ESG… nhằm mang đến góc nhìn đa chiều, để doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ.

Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) tham gia kết nối giao thương 1:1

Chiều cùng ngày, hoạt động kết nối giao thương trực tiếp “Taiwan Digital Day 2026” diễn ra theo mô hình 1:1 đã thu hút hơn 50 phiên làm việc chuyên sâu giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc), trong đó, tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm gồm: hạ tầng - giải pháp số, giải pháp năng lượng xanh - đô thị thông minh, dưới sự điều phối của HCA và Viện Công nghiệp Thông tin.

Ông Hoàng Minh Anh Tú, Phó Chủ tịch HCA, nhấn mạnh, việc tăng cường kết nối, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ hai nước ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Theo ông, Taiwan Digital Day 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa cộng đồng ICT Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ phục vụ phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế số.

Ông Hoàng Minh Anh Tú, Phó Chủ tịch HCA phát biểu chia sẻ

Trong ngày 25 và 26-6, HCA cùng đoàn doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục làm việc với những đơn vị chiến lược của thành phố như Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM (DXCenter), Viettel IDC.

Nội dung tập trung vào tìm hiểu nhu cầu phát triển hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây, các nền tảng số trọng yếu phục vụ công tác chuyển đổi số cho TPHCM. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tiễn từ Đài Loan (Trung Quốc) nhằm mở ra những cơ hội hợp tác trong xây dựng đô thị thông minh, phát triển dịch vụ công trực tuyến.

Khách tham quan nhiều công nghệ mới tại khu vực triển lãm

Đại diện HCA cho biết, thông qua chuỗi hoạt động này, HCA tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ TPHCM với các đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ. Qua đó, nhằm tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số toàn cầu.

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