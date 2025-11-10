Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2016, hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, phát huy hiệu quả trên tất cả các trụ cột, nhất là về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đón, tặng hoa Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh trước khi bắt đầu đối thoại. Ảnh: TB

Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh cuộc đối thoại. Ảnh: TB

Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua được triển khai tích cực, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại đối thoại. Ảnh: TB

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng mong muốn, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là các khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cử đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai, đồng thời mời đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Ấn Độ và các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh phát biểu tại đối thoại. Ảnh: TB

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh bày tỏ vinh dự có mặt tại Việt Nam để đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15; đồng thời khẳng định, Việt Nam là đối tác tin cậy của Ấn Độ. Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo đến gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trao đổi chuyên môn, huấn luyện, an ninh hàng hải, công nghiệp quốc phòng...

Ông Rajesh Kumar Singh nhấn mạnh, diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) đóng vai trò quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 27-11. Ấn Độ ủng hộ việc tăng cường phạm vi, quy mô của diễn tập.

Theo Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh, mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau. Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15 là cơ hội để hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thời gian tới, nhằm góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, một trụ cột quan trọng và chiến lược của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các nội dung: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn; tăng cường hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy triển khai các gói tín dụng, gói viện trợ không hoàn lại; nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn... phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh trao đổi biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15. Ảnh: TB

Kết thúc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đã ký và trao đổi biên bản đối thoại.

TRẦN BÌNH