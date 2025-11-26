Chiều 26-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Irineo C.Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines chủ trì đối thoại.

Quang cảnh phiên đối thoại. Ảnh: T.B

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện và thực chất giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước kể từ Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 6 (tháng 7-2024). Trong đó, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao được tăng cường; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu từ cấp Bộ Quốc phòng đến các quân, binh chủng; hợp tác đào tạo, chia sẻ chuyên môn; công nghiệp quốc phòng; quân y; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại đối thoại. Ảnh: T.B

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Philippines trong khuôn khổ cơ chế ADMM và ADMM+ thông qua sự tham gia hợp tác tích cực và nhiều sáng kiến có giá trị thiết thực. Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của ADMM và ADMM+ vì hòa bình và ổn định của khu vực; sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia đối thoại. Ảnh: T.B

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm là: tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển/lực lượng bảo vệ bờ biển nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976 - 2026); kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý nhân đạo với các ngư dân vi phạm vùng biển của nhau; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN…

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C.Espino phát biểu tại đối thoại. Ảnh: T.B

Thứ trưởng Irineo C.Espino nhấn mạnh, năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (2015-2025). Những năm qua, hai bên đã hợp tác chặt chẽ, trong đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Thứ trưởng Irineo C.Espino bày tỏ, tiến tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước (1976 - 2026), Philippines mong muốn được thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam.

Đại biểu Bộ Quốc phòng Philippines tham gia đối thoại. Ảnh: T.B

Tại đối thoại, về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh, là các quốc gia có lợi ích chiến lược từ việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, hai bên mong muốn tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Kết thúc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Irineo C.Espino đã ký kết Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7 và chứng kiến ký kết Điều khoản tham chiếu (TOR) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

TRẦN BÌNH