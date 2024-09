Đón đầu kinh doanh cuối năm

Dự báo người tiêu dùng mua sắm tăng cao về cuối năm

Niềm tin người tiêu dùng đang cải thiện

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Tổng giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đánh giá, những tháng đầu năm 2024, sức mua trên thị trường bán lẻ Việt Nam đã có sự cải thiện hơn so với năm ngoái. Điều này đã và đang góp phần tăng doanh thu bán lẻ hàng hóa trong thời gian qua. Điển hình như với TPHCM, theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố đã tăng 10,3% so với cùng kỳ khi đạt 765.233 tỷ đồng (cùng kỳ tăng 7,6%).

Lý giải sức mua tăng, theo ông Nguyễn Anh Đức, do niềm tin của người tiêu dùng đã tăng trở lại. Họ bắt đầu nới lỏng hơn cho chi tiêu song vẫn tập trung vào những ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Ngoài ra, còn do loạt chương trình khuyến mãi được doanh nghiệp triển khai liên tục trong suốt thời gian qua. Đơn cử chỉ tính riêng kỳ nghỉ lễ 2-9, hàng loạt nhà bán lẻ là Saigon Co.op, Aeon, LOTTE Mart, Emart, MM Mega Market, Winmart… đã ghi nhận doanh số tăng khoảng từ 10% nhờ hoạt động giảm giá sâu. Cá biệt, một số kênh bán lẻ của Saigon Co.op là Co.opmart, Co.opXtra… có sức mua tăng gần gấp 2 lần ngày thường. Nhận định về thị trường cuối năm, ông Đức dự báo bán lẻ sẽ tiếp tục khởi sắc hơn, trong đó bán lẻ thương mại điện tử (cụ thể là livestream) sẽ phát triển hơn so với bán lẻ truyền thống.

Đa dạng hoạt động để thu hút khách

Trước dự báo khả quan nói trên, ngay khi vừa kết thúc đợt giảm giá mạnh dịp 2-9, các nhà bán lẻ lại tiếp tục đưa ra loạt chương trình khuyến mãi mới. Trong đó ở kênh bán online, nhiều sàn thương mại điện tử (TMĐT) cho biết sẽ nhắm tới các ngày đôi như 9-9, 10-10, 11-11 và 12-12. Trong đó, với ngày 9-9 vừa kết thúc, các sàn TMĐT là Shopee, Lazada đã tung khuyến mãi mạnh từ 50%-90%; đồng thời kèm ưu đãi phí vận chuyển để kích thích người tiêu dùng mua sắm. Theo các sàn TMĐT này, việc cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng đi kèm ưu đãi hấp dẫn sẽ giúp người dùng mua sắm tiện lợi, tiết kiệm và phù hợp với ngân sách.

Đối với các nhà bán lẻ có đa dạng các kênh mua sắm từ truyền thống (offline) đến TMĐT (online) như Saigon Co.op thì khẳng định vẫn đang tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến mãi ở cả 2 kênh bán hàng này. Cụ thể, nhà bán lẻ Saigon Co.op đang thực hiện đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm có tên gọi “Tự hào hàng Việt” tại 800 điểm bán, kéo dài từ nay đến hết ngày 18-9. Theo đó, Saigon Co.op cùng 600 nhà cung cấp đang phối hợp để giảm giá 50% cho 35.000 sản phẩm Việt với mong muốn tạo lực đẩy cho doanh thu tăng.

Kênh bán online của Saigon Co.op là Co.op Online (http://cooponline.vn/) và ứng dụng di động Saigon Co.op cũng triển khai song song chương trình nói trên khi áp dụng các “đặc quyền” cho người mua như giảm giá đến 50%, tặng mã E-voucher và quà tặng. Ngoài ra, khá nhiều chương trình khuyến mãi của Co.op Online cũng có sự kết nối, liên kết trong hệ sinh thái của hệ thống Saigon Co.op. Không chỉ vậy, ở kênh bán online này còn thiết kế riêng chương trình “Tích lũy sen vàng” cho khách hàng tích lũy các hóa đơn mua sắm có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được quy đổi thành “sen vàng” và có cơ hội được nhận đến 10 E-voucher giảm giá 30.000 đồng cho đơn hàng từ 300.000 đồng trở lên. Đặc biệt, với những khách hàng tích lũy giá trị mua hàng cao nhất và thỏa điều kiện chương trình “Đường đua hàng Việt” sẽ có cơ hội nhận ngay E-voucher trị giá đến 1 triệu đồng và các phần quà hấp dẫn như nồi chiên không dầu Co.op Select trị giá 3,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, UrBox - đối tác chiến lược của Saigon Co.op - cũng đồng hành với chương trình QR Code quyền năng và tung ra mỗi ngày hàng ngàn E-voucher UrBox giảm giá ngay 30.000 đồng cho hóa đơn mua hàng tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Finelife trên toàn quốc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bên cạnh 800 điểm bán trực tiếp như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food..., Co.op Online đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ 1,5 triệu khách hàng của Saigon Co.op trên nền tảng số. “Kho hàng” đa dạng với 15.000 mã sản phẩm thuộc 5 ngành hàng (thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, hóa phẩm, may mặc và đồ dùng), Co.op Online bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng với giá cả hợp lý, nguồn hàng được lựa chọn và bảo quản chặt chẽ theo các tiêu chuẩn an toàn. Sở dĩ nhà bán lẻ này đẩy mạnh khuyến mãi cho kênh bán online do nhận thấy xu hướng người tiêu dùng chuyển qua mua sắm online nhiều hơn. Điều này thể hiện rõ rệt khi lượng đơn hàng đơn vị tiếp nhận qua trực tuyến đã tăng gấp 2 lần so với ngày thường trong kỳ nghỉ lễ 2-9 vừa qua. Ở kênh bán lẻ này, theo đại diện bộ phận Marketing Saigon Co.op, hầu hết giỏ hàng có giá trị trung bình từ 400.000 - 500.000 đồng, tập trung vào các mặt hàng đang nằm trong danh mục khuyến mãi thuộc chương trình “Tự hào hàng Việt”, như: thực phẩm tươi sống thiết yếu, thực phẩm khô, nước giải khát, trái cây, hóa mỹ phẩm… Và kết quả này có được do toàn bộ cán bộ, nhân viên của siêu thị được huy động để giải quyết đơn hàng online trên Co.op Online, giao hàng kịp thời ngay trong ngày, không để khách hàng chờ đợi.

