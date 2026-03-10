Đồng bào Tây Nguyên nô nức chuẩn bị cho "ngày hội toàn dân"

Ngày bầu cử (15-3) đến gần, nhiều khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở khắp Tây Nguyên nô nức chuẩn bị cho ngày hội lớn.

Xã Lạc Dương là địa phương có diện tích rộng nhất tỉnh Lâm Đồng, với 828km2, dân số hơn 14.000 người. Xã có 8.748 cử tri, trên 82% là người đồng bào DTTS.

Lãnh đạo xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực bỏ phiếu trên địa bàn

Những ngày này, trên khắp địa bàn xã Lạc Dương, từ các tuyến đường trung tâm đến khu vực sâu, xa rực rỡ cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực hướng dẫn bỏ phiếu tại một điểm bầu cử trên địa bàn xã Lạc Dương được trang trí bằng những tấm thổ cẩm sẵn sàng cho ngày hội

Tại xã Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng), băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích cũng được treo tại trụ sở các cơ quan, trường học, khu dân cư, tạo nên diện mạo sinh động.

Xã Bảo Thuận cũng là địa phương có đông đồng bào DTTS

Cán bộ kiểm tra pano trước khi đưa đi treo

Những tấm pano cuối cùng được người dân đưa đi treo tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Không khí vừa khẩn trương, vừa phấn khởi, rộn ràng lan tỏa khắp các bản làng trước ngày hội lớn của non sông

Những cung đường thôn quanh khu vực bầu cử tại xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng bởi nhiều lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc

Ban công tác Mặt trận thôn 1, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng phát thẻ cử tri cho người dân trước ngày bầu cử

Xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) có dân số 51.563 người, trong đó, đồng bào dân tộc Chăm chiếm 36,3%. Hiện nay, cán bộ xã, thôn thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền về bầu cử và phát thẻ cử tri cho đồng bào Chăm

Cử tri xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng tham gia các cuộc họp thôn, tổ dân phố để nắm bắt thông tin về người ứng cử

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Sơn Điền

Tương tự, những ngày này, không khí tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) rộn ràng hơn khi bà con tất bật chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Từ sáng sớm, trên các tuyến đường vào buôn, cờ đỏ được treo trang trọng trước mỗi ngôi nhà, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa phấn khởi.

Cử tri xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk tìm hiểu thông tin tại điểm bầu cử

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng của buôn, các già làng, trưởng buôn cùng cán bộ địa phương thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bà con trong buôn, từ người lớn tuổi đến thanh niên, đều quan tâm theo dõi thông tin về ngày bầu cử, bàn bạc sôi nổi về trách nhiệm lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Nhiều hộ gia đình còn chủ động dọn dẹp sân vườn, chỉnh trang nhà cửa, góp phần làm cho buôn làng thêm khang trang trước ngày hội lớn. Những nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện rôm rả bên hiên nhà cho thấy niềm tin và kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của quê hương.

Cán bộ UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn người dân tham gia bầu cử đúng quy định

Không khí đoàn kết, háo hức đang lan tỏa khắp buôn Tuôr, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của bà con khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Bà H’Né Byă (buôn Tuôr) chia sẻ: “Chúng tôi rất mong trong lần bầu cử này sẽ chọn được những đại biểu thật sự gần dân, hiểu đời sống của bà con buôn làng. Chúng tôi kỳ vọng những người ứng cử khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến phát triển sản xuất, làm đường, hỗ trợ bà con trồng trọt, chăn nuôi để đời sống ngày càng khá hơn. Khi có những người đại diện tốt, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, thì buôn làng sẽ đoàn kết, phát triển…”.

Tại Quảng Ngãi, ngày 10-3, hàng trăm học sinh đồng bào Xơ Đăng ở xã Tu Mơ Rông vẽ tranh cổ động chào mừng ngày bầu cử.

Video: Học sinh đồng bào Xơ Đăng xã Tu Mơ Rông vẽ tranh cổ động

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng t rường Tiểu học Kim Đồng hướng dẫn học sinh vẽ tranh cổ động

Để giúp học sinh có thêm tư liệu sáng tác, 2 ngày nay, lãnh đạo xã đã đến các trường kể cho các em nghe về những kỳ bầu cử trước đây, về không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử và niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng khi trực tiếp lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Từ những câu chuyện đó, nhiều bức tranh sinh động về ngày hội được các em thể hiện sinh động với hình ảnh thùng phiếu, người dân trong trang phục chỉnh tề đi bỏ phiếu và không khí nô nức của bà con.

Giáo viên hướng dẫn các em vẽ tranh

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trực tiếp kể cho học sinh về các kỳ bầu cử, để các em có thêm tư liệu sáng tác

Những bức tranh do các em học sinh vẽ



Ghi nhận tại Trường Tiểu học Kim Đồng, trong giờ giải lao, nhiều học sinh Xơ Đăng tập trung tại thư viện để vẽ tranh cổ động. Giấy vẽ và bút màu được thầy cô chuẩn bị sẵn.

Những nét vẽ hồn nhiên hình ảnh đồng bào đi bỏ phiếu với niềm tự hào chọn người đại biểu xứng đáng cho mình.

Học sinh Xơ Đăng xã Tu Mơ Rông với bức tranh cổ động ngày bầu cử

Em A Nhật Thiên Hưng, học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học Kim Đồng, cho biết, khi nghe lãnh đạo xã kể về các kỳ bầu cử trước, em hiểu thêm ý nghĩa của ngày hội nên càng hào hứng vẽ tranh. Em mong bà con trong xã sẽ chọn được những đại biểu tốt để giúp quê hương phát triển.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, hoạt động vẽ tranh giúp học sinh có thêm trải nghiệm sáng tạo và lan tỏa không khí hướng về ngày hội bầu cử. Những bức tranh của học sinh sẽ được xã trưng bày tại các điểm bầu cử trên địa bàn, góp phần tạo không khí phấn khởi, khích lệ đồng bào Xơ Đăng tích cực tham gia "ngày hội toàn dân", đồng thời gieo mầm ý thức công dân và sự trân trọng đối với giá trị của ngày bầu cử cho thế hệ tương lai.

ĐOÀN KIÊN - MAI CƯỜNG - HỮU PHÚC