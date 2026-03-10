Cử tri phường Phú Lợi quan tâm công tác phòng, chống ma túy và chính sách dân sinh

Chiều 10-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1 và đại biểu HĐND TPHCM thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri phường Phú Lợi.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nội dung cam kết sẽ được triển khai bằng những giải pháp cụ thể, gắn chặt với đời sống người dân.

Cử tri Nguyễn Quốc Dũng kiến nghị về vấn đề giao thông và an ninh trật tự tại khu dân cư

Cử tri Nguyễn Quốc Dũng, khu phố Hiệp Thành 8, bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến công tác phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đồng thời có giải pháp đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, người ứng cử ĐBQH trả lời ý kiến của cử tri

Trả lời ý kiến cử tri, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, người ứng cử ĐBQH, cho biết thời gian tới, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Về công tác phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cho biết hiện nay đã có các chương trình, mục tiêu với nhiều giải pháp đồng bộ. Việc xử lý các hành vi liên quan đến ma túy ngày càng nghiêm khắc hơn, đặc biệt đối với các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cũng cho rằng công tác phòng, chống ma túy rất cần sự chung tay của người dân. Ông mong muốn mỗi người dân tích cực phối hợp, cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho cộng đồng.

Các cử tri nêu ý kiến về y tế, giáo dục, an sinh xã hội và chính sách phúc lợi cho nhóm đối tượng yếu thế

Đơn vị bầu cử ĐBQH số 1 gồm các ứng cử viên: 1. Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TPHCM; 2. Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; 3. Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Ông Võ Văn Minh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri 4. Bà Trương Thanh Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy TPHCM; 5. Ông Dương Long Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 2) gồm: 1. Ông Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông; 2. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; 3. Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; 4. Bà Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM; 5. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM.

