Cử tri mong có giải pháp cụ thể cho tăng ca trái quy định, ô nhiễm môi trường

Ngày 10-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Hơn 180 cử tri phường Tam Long, thuộc đơn vị bầu cử số 5 ĐBQH và đơn vị bầu cử số 13 ĐB HĐND TPHCM, đã tham dự hội nghị.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên ĐBQH Võ Ngọc Thanh Trúc cam kết thúc đẩy các chính sách hỗ trợ phụ nữ học tập, khởi nghiệp, nâng cao vị thế và bình đẳng giới; tăng cường đào tạo kỹ năng số, mở rộng nguồn vốn tín dụng cho phụ nữ; quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em; hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi, cựu chiến binh và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Trần Văn Cư nhấn mạnh việc chú trọng chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc chia sẻ chương trình hành động của mình

Ông Dương Minh Tuấn, ứng cử viên ĐBQH, đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện chính sách về y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời quan tâm các vấn đề an toàn giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, ứng cử viên ĐBQH Huỳnh Thị Phúc cam kết kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch treo; tăng cường giám sát đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri phường Tam Long kiến nghị ứng cử viên cần dành nhiều thời gian hơn, mở rộng các hình thức tuyên truyền, tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ông Dương Minh Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội chia sẻ chương trình hành động tại hội nghị

Cử tri Phí Nhật Hoàng, khu phố 5, đề nghị làm rõ giải pháp đối với các vấn đề như tình trạng người lao động làm tăng ca trái quy định, ô nhiễm môi trường và trật tự đô thị. Cử tri mong muốn các ứng cử viên nêu rõ giải pháp cụ thể để xử lý các vấn đề này.

Ông Trần Văn Cư ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM khóa XI

Cử tri Võ Quang Vinh, khu phố Phong Phú, kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và mạnh dạn phản ánh trung thực đến Quốc hội, các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết.

Cử tri cũng mong muốn các đại biểu tăng cường giám sát hoạt động của bộ máy hành chính, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời thực hiện nghiêm túc những cam kết đã đưa ra trước cử tri.

Cử tri kiến nghị ứng cử viên quan tâm tình trạng người lao động làm tăng ca trái quy định

Thay mặt các ứng cử viên, bà Võ Ngọc Thanh Trúc cho biết sẽ nghiêm túc ghi nhận, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động; đồng thời cam kết quan tâm theo dõi, đề xuất và tăng cường giám sát đối với những vấn đề cử tri quan tâm, nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm trước nhân dân.

Cử tri yêu cầu ứng cử viên dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Các ứng cử viên ĐBQH gồm: 1. Bà Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long; 2. Bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; 3. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; 4. Ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM gồm: 1. Ông Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; 2. Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo; 3. Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; 4. Ông Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu; 5. Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải.

TRÚC GIANG