TP Hải Phòng sẵn sàng cho hơn 3,18 triệu cử tri thực hiện quyền bầu cử

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử thành phố, hiện nay, số cử tri niêm yết của Hải Phòng là hơn 3,18 triệu người, tiến hành bỏ phiếu tại 2.577 khu vực.

Tới nay, các tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: LƯƠNG PHÚ

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hải Phòng đã được tiến hành xong.

TP Hải Phòng có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương giới thiệu 9 người, địa phương giới thiệu 24 người; có 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và có 3.952 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

TP Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 19 đại biểu; có 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, tổng số đại biểu được bầu là 85 đại biểu; có 718 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 2.375 đại biểu. Toàn thành phố có 2.577 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 2.537 khu vực bỏ phiếu theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng. Số cử tri thống kê, đã niêm yết hơn 3,18 triệu người.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng Đỗ Huy Chính cho biết, địa phương đã chỉ đạo các bên liên quan tăng cường tuyên truyền về ngày bầu cử và sẵn sàng các phương án để đảm bảo mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử, đặc biệt là những cử tri ngư dân, cử tri yếu thế, cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ (nơi được thực hiện bầu cử sớm trước 1 ngày).

Hiện, Ủy ban bầu cử đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ đã phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường tuyên truyền cho cử tri nắm thông tin bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cho các đặc khu này đều cơ bản hoàn tất.

ĐỖ TRUNG - LƯƠNG PHÚ