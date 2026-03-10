Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng, đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, đại diện các cơ quan hữu quan cùng tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031; Quyết định của Ban Bí thư về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo các quyết định trên, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng.

Hội đồng Lý luận Trung ương gồm 34 đồng chí Ủy viên không chuyên trách.

Đưa công tác lý luận đồng hành cùng với các nhiệm vụ lớn của Đảng, đất nước

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới, chúc Hội đồng hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó. Nhân dịp này, Tổng Bí thư đánh giá cao, tri ân và cảm ơn những đóng góp rất quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong công tác nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng ta, đặc biệt là về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tiến hành những tổng kết lớn, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng, hoàn thiện các văn kiện quan trọng của Đảng, đặc biệt là các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, định hướng con đường phát triển của đất nước trong thời gian dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

“Việc sớm kiện toàn và ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 ngay sau Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương hành động, đưa công tác lý luận đồng hành cùng với các nhiệm vụ lớn của Đảng và của đất nước. Hội đồng nhiệm kỳ mới được kiện toàn theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời cũng thể hiện rõ chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư vấn chiến lược”, Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội đồng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo cán bộ và phát triển tri thức khoa học chính trị. Thành phần của Hội đồng nhiệm kỳ mới cũng có nhiều đổi mới quan trọng với sự tham gia của các nhà lý luận, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành và nhiều nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, sự kết hợp giữa lực lượng kế cận của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm thể hiện rõ tinh thần kế thừa và phát triển, đảm bảo tính liên tục, đồng thời cũng tạo động lực cho sự đổi mới sáng tạo trong hoạt động để Hội đồng Lý luận Trung ương thực sự trở thành nơi hội tụ, kết tinh trí tuệ của đội ngũ các nhà lý luận, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn, là “túi khôn” của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và tư vấn chiến lược những vấn đề lớn của đất nước.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội đồng Lý luận Trung ương có những trọng trách hết sức quan trọng. Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư nêu một số nhiệm vụ trọng tâm để các đồng chí trong Hội đồng cùng suy nghĩ, tổ chức thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả và kịp thời trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng. Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, công tác lý luận càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chính lý luận góp phần hình thành nên nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hoạt động của Đảng với tầm nhìn chiến lược dài hạn, lộ trình, bước đi trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để phát triển đất nước.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

"Hội đồng cũng cần phải phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả vai trò tư vấn cho Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định những vấn đề chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước. Công tác lý luận phải thực sự đi trước một bước, góp phần soi sáng con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và rất phức tạp", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Vì vậy, Hội đồng cần chủ động nghiên cứu, phát hiện và luận giải những vấn đề lý luận mới nảy sinh từ thực tiễn phát sinh của đất nước cũng như từ những biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới, chú trọng tham gia tích cực vào quá trình phản biện, thẩm định các đề án lớn của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa để công tác lý luận gắn bó chặt chẽ với thực tiễn phát triển của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Hội đồng cần phát huy vai trò chủ đạo trong công tác tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết những chặng đường lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam và tiếp tục phát triển hệ thống lý luận của Đảng. Trong thời gian tới, Hội đồng có trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong việc tham gia vào nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thông qua quá trình tổng kết để nhìn nhận một cách toàn diện, sâu sắc và khoa học toàn bộ quá trình lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, làm rõ những thành tựu to lớn, những bài học kinh nghiệm quý báu, những quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam cần tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng về lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới. Việc tổng kết những chặng đường lịch sử không chỉ nhằm nhìn lại quá khứ mà quan trọng hơn là để định hướng tương lai vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội đồng cần đóng góp tích cực, có trách nhiệm cao vào việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng. “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận toàn diện và tổng kết thực tiễn sâu sắc, các văn kiện của Đại hội không chỉ xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ mà còn định hình tầm nhìn chiến lược cho sự lãnh đạo của Đảng, của sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Nêu những yêu cầu đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng Bí thư chỉ rõ, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội phải thật sự bài bản, sâu sắc, đảm bảo chất lượng cao, phải suy nghĩ việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội tới phải bắt đầu ngay từ đầu nhiệm kỳ này và ngay trong mỗi bước thực hiện Nghị quyết của Đại hội này.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan nghiên cứu trong cả nước triển khai thật tốt chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030 và nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên mới. Thông qua đó, Hội đồng và Học viện có thể đóng góp những luận cứ khoa học quan trọng giúp cho các văn kiện của Đảng vừa có nền tảng lý luận vững chắc vừa phản ánh đúng yêu cầu của xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng.

“Công tác nghiên cứu khoa học nói chung và công tác nghiên cứu lý luận của Đảng nói riêng cần được đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương pháp”, Tổng Bí thư chỉ rõ, đồng thời đề nghị Hội đồng cần chủ động tiếp cận, sử dụng các phương pháp, công cụ nghiên cứu hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với dữ liệu thực tiễn, giữa phân tích khoa học với dự báo chiến lược. Việc ứng dụng các thành tựu của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, các công cụ phân tích hiện đại cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường khả năng tổng hợp, phân tích và dự báo những xu hướng phát triển mới của thế giới cũng như những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Hội đồng phát huy vai trò là trung tâm tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới trí thức, tăng cường kết nối với các trung tâm nghiên cứu, phát huy các hình thức hợp tác nghiên cứu liên ngành và liên kết quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại về mặt lý luận, mở rộng các hoạt động trao đổi lý luận, đối thoại chính sách với các Đảng Cộng sản, các đảng cầm quyền, các tổ chức nghiên cứu trên thế giới.

Theo Tổng Bí thư, thông qua đó, công tác lý luận của Đảng không chỉ tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lý luận thực tiễn của cách mạng Việt Nam ra thế giới, đóng góp tích cực vào những xu hướng, những phong trào tiến bộ, phong trào cộng sản, phong trào chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó, Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trí tuệ khoa học và tâm huyết đối với sự nghiệp phát triển của đất nước; chủ động nghiên cứu, đóng góp nhiều công trình có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần làm cho công tác lý luận của Đảng ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống và kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy trong nhiều nhiệm kỳ, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho lý luận thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới công tác lý luận của Đảng và Hội đồng Lý luận Trung ương, tin tưởng giao cho đồng chí trọng trách Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn, vừa chỉ rõ những định hướng, những trọng tâm, các nhiệm vụ ưu tiên của Hội đồng trong giai đoạn tới. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Hội đồng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và quán triệt sâu sắc những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng Hội đồng thực sự là cơ quan tư vấn chiến lược của Đảng về lý luận chính trị; tập hợp và phát huy bản lĩnh, trí tuệ của tập thể Hội đồng, của đội ngũ các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các nhà hoạt động thực tiễn trong cả nước; tiếp tục đổi mới phương thức nghiên cứu lý luận, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi lý luận và đối thoại chính sách với các Đảng Cộng sản cầm quyền, các chính đảng trên thế giới, các tổ chức quốc tế; đồng thời triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cũng như chắt lọc, phát huy kết quả nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu khoa học trên cả nước.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển và thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham gia bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

