Cử tri đề nghị xử lý nghiêm người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Cử tri phường Chánh Hiệp bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, kiến nghị sớm hoàn thành bệnh viện 1.500 giường, đồng thời có chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái làng nghề.

Sáng 10-3, những người ứng cử ĐBQH (thuộc đơn vị bầu cử số 1, TPHCM) và ĐB HĐND TPHCM (thuộc đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp

Trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XVI, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cho biết nếu được trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến hoạt động giám sát của Quốc hội, nhằm kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật, từ đó kiến nghị giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Người ứng cử ĐBQH Trương Thanh Nga đưa ra các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, hướng đến đối tượng yếu thế

Với vai trò là người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát theo hướng kiến tạo, giám sát đến cùng; ưu tiên các vấn đề trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá của thành phố.

Người ứng cử HĐND TPHCM Bùi Trần Quỳnh Ngọc trình bày chương trình hành động

Người ứng cử ĐB HĐND TPHCM Bùi Trần Quỳnh Ngọc cho biết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ tập trung đề xuất hoàn thiện và thúc đẩy các chính sách dành cho nhóm yếu thế trong xã hội; đồng thời chú trọng các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động thu nhập thấp, phụ nữ và trẻ em.

Người ứng cử HĐND TPHCM Nguyễn Hữu Lợi tập trung các giải pháp cụ thể tại địa phương, gắn với đời sống người dân

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM cho biết nếu được bầu làm ĐB HĐND TPHCM, bà sẽ tập trung đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật.

Người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Thị Kim Thúy hứa đề xuất các giải pháp tăng cường giám sát và phản biện xã hội

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị quan tâm hỗ trợ triển khai Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái làng nghề. Nhiều ý kiến cũng đề nghị thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ và đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, góp phần nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Cử tri Lê Bá Linh kỳ vọng những người ứng cử quan tâm hỗ trợ triển khai Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp

Cử Tri Lê Công Đồng đề nghị giải pháp xử lý nghiêm với thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Cử tri Lê Công Đồng (75 tuổi, ngụ khu phố Định Hòa 6) bày tỏ quan tâm đến công tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng và đề nghị có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý thông tin xuyên tạc, độc hại trên mạng xã hội.

Cử tri cũng kỳ vọng dù trúng cử hay không, những người ứng cử vẫn tiếp tục gắn bó, gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần “đưa ý Đảng đến với lòng dân”.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh giải đáp thắc mắc của các cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri liên quan đến Dự án Bệnh viện 1.500 giường. Vướng mắc của dự án cơ bản đã được tháo gỡ. Các cơ quan chức năng đang triển khai các bước tiếp theo để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Ông Võ Văn Minh giải đáp, hướng dẫn cách xử lý từng vụ việc cụ thể lãnh đạo phường Chánh Hiệp và cử tri

Về tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị địa phương tăng cường quản lý, đồng thời nghiên cứu giải pháp xử lý phù hợp theo hướng bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với việc bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, ông Võ Văn Minh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Đơn vị bầu cử ĐBQH (đơn vị số 1), gồm các ứng cử viên: - Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TPHCM; - Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; - Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; - Bà Trương Thanh Nga, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy TPHCM; - Ông Dương Long Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh. Các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 2) gồm: - Ông Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông; - Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; - Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; - Bà Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM; - Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM.

