Cử tri xã đảo Thạnh An kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất rừng phòng hộ, hạ tầng kết nối

Cử tri xã đảo Thạnh An (TPHCM) đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến quyền lợi đất ở trong ranh rừng phòng hộ, hạ tầng giao thông kết nối, nước sinh hoạt và định hướng phát triển sinh kế cho người dân địa phương.

Những ý kiến này được cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh An tổ chức sáng 10-3.

Xã đảo Thạnh An những ngày cận bầu cử, rợp cờ hoa, không khí của một ngày hội toàn dân rộn ràng trên đảo nhỏ

Gỡ vướng đất nằm trong ranh rừng phòng hộ

Cử tri Lê Hồng Phúc phản ánh cù lao Phú Lợi hiện vẫn nằm trong ranh rừng phòng hộ, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sửa chữa nhà cửa, đồng thời không thể thực hiện các quyền như thế chấp hay tặng cho tài sản. Cử tri mong rằng, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ có tiếng nói với cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Quan tâm đến những vấn đề chung của đất nước, cử tri Nguyễn Hồng Huỳnh bày tỏ lo ngại trước những vấn đề trong môi trường học đường hiện nay, đặc biệt là tình trạng bạo lực học đường và các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức của học sinh.

Cử tri đọc thông tin về các người ứng cử

Cử tri này cũng cho biết khu vực ấp Thiềng Liềng hiện có khoảng 300ha ruộng muối nằm trong ranh rừng phòng hộ, khiến người dân không thể vay vốn, chuyển nhượng hay cải tạo đất. Cử tri mong các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ có đề xuất, kiến nghị với thành phố để tháo gỡ, tạo điều kiện cho bà con đầu tư sản xuất.

Ngoài ra, việc đi lại từ Thiềng Liềng còn nhiều trở ngại, cử tri đề xuất nghiên cứu mở tuyến phà Cần Giờ - Thạnh An và Thạnh An - Thiềng Liềng để thuận tiện hơn cho người dân.

Kỳ vọng dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Cử tri Nguyễn Văn Hồng bày tỏ kỳ vọng vào dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo cử tri, hiện nguồn lợi đánh bắt thủy sản ngày càng cạn kiệt, thu nhập người dân thấp, nhiều lao động phải rời xã đi tìm việc ở nơi khác. Vì vậy, người dân mong dự án sớm được triển khai để tạo thêm việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri xã Thạnh An gửi gắm tâm tư kỳ vọng vào những người ứng cử

Thay mặt những các ứng cử viên, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Thạnh An.

Ông cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, ông sẽ tiếp tục cùng chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét thấu đáo những vấn đề người dân phản ánh, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đất ở, nhà ở và quyền lợi chính đáng của người dân trên địa bàn.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chụp ảnh cùng lãnh đạo và cử tri xã Thạnh An

Đối với các dự án phát triển tại địa phương, trong đó có dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, ông Lê Quang Mạnh cho biết Chính phủ và TPHCM vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, xem xét. Nếu trúng cử, ông sẽ tiếp tục cùng các cơ quan liên quan theo dõi, trao đổi, bàn bạc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy địa phương phát triển.

Ông Lê Quang Mạnh cũng ghi nhận các kiến nghị thiết thực của cử tri về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối giữa đất liền với xã đảo, cũng như đề xuất về dự án cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân xã Thạnh An.

Ông nhấn mạnh, những ý kiến của cử tri là hết sức trách nhiệm và xác đáng. Các nội dung này sẽ được nghiêm túc tiếp thu, xem là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, hoàn thiện chương trình hành động của cá nhân nếu được trúng cử.

﻿ Ông Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND TPHCM - cùng các ứng cử viên đi tàu từ đất liền và có mặt ở xã đảo từ sáng sớm để gặp gỡ cử tri

Đơn vị bầu cử số 7 có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: 1. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM; 2. Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; 3. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 4. Bà Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính - Marketing; 5. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận. Các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 20, gồm: 1. Ông Nguyễn Thiên Lăng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cần Giờ; 2. Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; 3. Ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè; 4. Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; 5. Ông Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

CẨM NƯƠNG