Cử tri phường Bình Tiên kiến nghị đẩy nhanh chỉnh trang đô thị, giảm ngập

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cử tri phường Bình Tiên đánh giá cao chương trình hành động, các cam kết mà những người ứng cử đã trình bày; trong đó có nhiều nội dung sát với yêu cầu phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Cử tri quan tâm đến vấn đề kẹt xe, ngập nước

Cử tri Phạm Văn Phát cho biết, trên địa bàn phường Bình Tiên có 2 dự án trọng điểm chuẩn bị triển khai là Dự án Kênh Hàng Bàng (giai đoạn 3) và Dự án cầu đường Bình Tiên. Đây là những công trình được người dân đặc biệt quan tâm, có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện môi trường sống, giảm ngập và giảm ùn tắc giao thông.

Cử tri kiến nghị, nếu trúng cử, các đại biểu cần quan tâm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện 2 dự án trên; đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào phục vụ người dân. Bên cạnh đó, cần chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng; công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 17

Cử tri Nguyễn Hồng Đức bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông và giảm ngập nước. Theo cử tri, tình trạng kẹt xe tại nhiều tuyến đường cửa ngõ, ngập nước khi mưa lớn vẫn còn diễn ra. Cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm giám sát tiến độ các dự án chống ngập, chỉnh trang đô thị; phát triển giao thông công cộng để người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Cử tri trao đổi tại hội nghị

Thay mặt những người ứng cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Bình Tiên. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, xem xét, làm rõ và có giải pháp xử lý phù hợp. Với các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp thành phố, những người ứng cử sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan để nghiên cứu, tiếp thu và xem xét giải quyết, bảo đảm trách nhiệm trước cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với cử tri

Liên quan công tác chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết, thời gian qua TPHCM luôn quan tâm và xác định đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình lựa chọn giải pháp phát triển, triển khai các dự án đầu tư. Thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả hơn nữa các nội dung này trong thời gian tới.

Cử tri phường Bình Tiên lắng nghe chương trình hành động của những người ứng cử

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri bày tỏ sự quan tâm lớn đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là yêu cầu nâng cao năng lực y tế cơ sở. Theo đồng chí Lê Quốc Phong, TPHCM có nhiều thuận lợi hơn một số địa phương khác về hệ thống y tế, song điều đó không có nghĩa là thành phố không tiếp tục đầu tư, hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Những người ứng cử tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri để có những kiến nghị phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của ngành y tế thành phố trong thời gian tới.

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 17 gồm: 1. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; 2. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Chợ Lớn; 3. Bà Trần Thị Kim Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tiên; 4. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; 5. Ông Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Song Thành LA.

THU HOÀI