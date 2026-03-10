Lãnh đạo TPHCM kiểm tra, khảo sát các khu vực bỏ phiếu

Ngày 10-3, Đoàn kiểm tra số 7 và Tổ công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ủy ban bầu cử Thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát, kiểm tra các khu vực bỏ phiếu tại các xã Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc và các phường Bình Tây, Bình Tiên về công tác chuẩn bị bầu cử.
Tại các điểm đến, đoàn đã kiểm tra các khâu như hội trường, khu vực niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; khu vực kiểm tra phiếu; phòng cử tri viết phiếu bầu; khu vực đặt thùng phiếu.
Ngoài các điểm bỏ phiếu tại khu vực trung tâm các phường, xã, đoàn cũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, trường học trên địa bàn.
Qua khảo sát, đồng chí Dương Anh Đức ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử. Hầu hết các điểm bầu cử đã được thực hiện các khâu đúng tiến độ.
Bên cạnh chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử, các địa phương cũng chủ động nội dung tiếp xúc cử tri, tạo cơ sở để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt.
Tại buổi kiểm tra thực tế, đồng chí Dương Anh Đức cũng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn mà địa phương gặp phải trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời chỉ ra những điểm còn thiếu sót, các khâu cần hoàn thiện để bảo đảm đúng quy định.
Đồng chí Dương Anh Đức lưu ý các địa phương phải nắm chắc tình hình biến động cử tri, theo sát việc đăng ký nơi bỏ phiếu của người dân. Riêng lực lượng công an địa phương cần nắm biến động cử tri nơi cư trú, phối hợp chặt chẽ với khu phố để cập nhật dữ liệu, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bỏ phiếu.
Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử 15-3, đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng khu vực bỏ phiếu, bảo đảm các lực lượng phối hợp nhịp nhàng. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử phải được tính toán kỹ lưỡng, tránh lúng túng, bị động.
Cùng với đó, tại các điểm bỏ phiếu phải bảo đảm an ninh trật tự, y tế, có phương án dự phòng để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.
>> Một số hình ảnh đoàn kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu: