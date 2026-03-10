TPHCM chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong thời gian bầu cử

Ủy ban bầu cử TPHCM xây dựng kịch bản 6 tình huống: bão và áp thấp nhiệt đới; mưa lớn; lốc, sét, mưa đá; nắng nóng; cháy rừng; động đất, sóng thần. Từ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong ứng phó, đảm bảo an toàn cho cử tri đi bầu cử.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TPHCM) có công văn gửi các sở, ban, ngành, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu về chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử.

Cử tri bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tam Thắng, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ủy ban bầu cử TPHCM yêu cầu Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì tham mưu, đôn đốc và điều phối chung các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thời gian tổ chức bầu cử. Hiệp đồng với Quân khu 7 sẵn sàng chi viện cho phường, xã, đặc khu sơ tán, di dời dân khi xảy ra thiên tai trên diện rộng trong thời gian tổ chức bầu cử.

Công an TPHCM chỉ đạo, hướng dẫn và điều phối lực lượng công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian bầu cử khi có thiên tai, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu, kho lưu trữ tài liệu bầu cử và khu vực kiểm phiếu.

Chủ trì, phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố hướng dẫn, điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt khi xảy ra thiên tai để người dân tham gia bầu cử được thuận lợi.

Ủy ban bầu cử TPHCM cũng đề nghị Sở NN-MT thường xuyên theo dõi chỉ đạo của Trung ương và tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn thành phố. Kịp thời thông báo, cảnh báo cho các sở, ngành, đơn vị thành phố và địa phương về các tình huống thiên tai để chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử.

Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, bảo đảm thông tin thông suốt và kịp thời báo cáo Ủy ban bầu cử TPHCM.

Ủy ban bầu cử TPHCM cũng đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thường xuyên cập nhật, cung cấp bản tin dự báo, nhận định về tình hình thời tiết, thiên tai trong thời gian bầu cử. Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ Thành phố được giao sẵn sàng lực lượng y - bác sĩ, phương tiện, thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để triển khai công tác sơ cấp cứu, cứu thương người dân bị nạn do thiên tai tại các khu vực bầu cử; bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cán bộ, lực lượng phục vụ bầu cử.

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố kịp thời xử lý các trường hợp cây xanh gãy, đổ do thiên tai để đảm bảo an toàn các tuyến đường thông suốt, phục vụ nhân dân đến các địa điểm bỏ phiếu được thuận lợi. Phối hợp với Công an Thành phố điều phối phương tiện hỗ trợ đưa đón cử tri trong trường hợp thời tiết bất lợi, thiên tai xảy ra; ưu tiên người già, người khuyết tật và các khu vực xa điểm bỏ phiếu.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố xây dựng phương án cấp điện ưu tiên cho các khu vực tổ chức bầu cử. Bố trí lực lượng thường trực, trực ban để sửa chữa, thay thế kịp thời đường dây và các máy biến thế khi có sự cố đặc biệt khi có thiên tai. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dự phòng để sẵn sàng huy động khi có tình huống thiên tai gây mất điện trên diện rộng nhằm cung cấp điện kịp thời cho công tác bầu cử. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV đảm bảo an toàn mạng lưới, nguồn và lượng nước sạch cung cấp cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị tại các khu vực tổ chức bầu cử.

Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí phải đảm bảo truyền tải thông tin kịp thời về thời tiết, thiên tai để các cơ quan, đơn vị và cử tri trên địa bàn thành phố biết và phòng tránh, ứng phó.

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời điều chỉnh phương án phù hợp. Chủ động rà soát lại các khu vực tổ chức bầu cử. Trên cơ sở thực tiễn thiên tai xảy ra trên địa bàn (nếu có), đánh giá các nguy cơ xảy ra thiên tai gây gián đoạn cho công tác bầu cử để có phương án bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực, đảm bảo an toàn cho các khu vực bầu cử và an toàn cho người dân tham gia trong quá trình tổ chức bầu cử.

THU HƯỜNG