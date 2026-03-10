Cử tri phường Dĩ An gửi gắm nhiều vấn đề dân sinh đến người ứng cử

Sáng 10-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM đã trình bày chương trình hành động, tập trung vào những vấn đề cử tri địa phương quan tâm như quy hoạch dự án, chỉnh trang đô thị, xử lý khu dân cư tự phát tồn đọng kéo dài; bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, giảm ùn tắc giao thông; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp quy định và hợp lòng dân, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Cử tri phường đông dân nhất TPHCM tại buổi tiếp xúc với những người ứng cử

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trình bày chương trình hành động trước các cử tri phường Dĩ An

Cam kết chương trình hành động của mình, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ đóng góp cho công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tham gia chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, an ninh để người dân và doanh nghiệp yên tâm.

Bà Trương Thị Bích Hạnh trao đổi cùng bà con cử tri phường Dĩ An

Chia sẻ với cử tri, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết thành phố hiện có khoảng 5 triệu lao động, vì vậy việc nâng cao đời sống và thu nhập của người lao động cần được quan tâm hơn. Nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ kiến nghị các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên và công nhân vay vốn mua nhà, đồng thời thúc đẩy đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Võ Anh Tuấn chia sẻ chương trình hành động với các cử tri



Trao đổi với cử tri, ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, cho biết địa phương vẫn còn một số tồn đọng như giao thông, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị tại các khu dân cư và các dự án cần sớm được giải quyết. Ông cam kết góp phần xây dựng nền hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, cùng thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện nếu được cử tri tín nhiệm bầu

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM, cho biết nếu được tín nhiệm sẽ tiếp tục lắng nghe, theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Với địa bàn gần 250.000 dân, nhiều công nhân lao động, bà đề nghị tăng cường chính sách an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế và đầu tư các thiết chế văn hóa, khu vui chơi cho người dân.

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri phường Dĩ An bày tỏ mong muốn khi trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống, việc làm của người lao động, nhất là các vấn đề tiền lương, thu nhập, đào tạo nâng cao tay nghề, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; hoàn thành chỉnh trang các khu dân cư tự phát trên địa bàn, nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống tinh thần và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Cử tri phường Dĩ An bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trước những người ứng cử

Thay mặt các ứng cử viên, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cam kết dù kết quả bầu cử thế nào, các ứng cử viên vẫn sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và vì cuộc sống tốt đẹp của người dân.

Đơn vị bầu cử số 3 có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI gồm: 1. Bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM; 2. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM; 3. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; 4. Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; 5. Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Đơn vị bầu cử số 8 có 5 người ứng cử ĐB HĐND TPHCM gồm: 1. Ông Nguyễn Công Hậu, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM; 2. Ông Hồ Hoàng Kha, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài; 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; 4. Bà Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp; 5. Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM.

DUY TRẦN