Đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội đã bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7-4, sau khi tiến hành quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, với 495/495 đại biểu có mặt tán thành.

Đồng chí Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, chiều 7-4. Ảnh: QUANG PHÚC

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, đồng chí Lê Minh Hưng tuyên thệ.

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5-2024), XIV

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV

- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 5-2024)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI

● Tháng 10-1993 – 1-1998:

Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3-1996 – 6-1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10-1996 – 9-1997).

● Tháng 2-1998 – 2-2002:

Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 3-2002 – 12-2009:

Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 1-2010 – 10-2011:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 10-2011 – 10-2014:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 11-2014 – 1-2016:

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● Tháng 1-2016 – 4-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

● Tháng 4-2016 – 10-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 10-2020 – 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

● Tháng 1-2021 – 5-2024:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (từ 11-2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7-2021).

● Tháng 5-2024 – 6-2024:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Tháng 6-2024 – 6-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Tháng 6-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

● Ngày 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

● Ngày 30-1-2026:

Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

● Ngày 7-4-2026

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

PHAN THẢO