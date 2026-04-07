Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ

Sáng 7-4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Sau thảo luận, Quốc hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Cũng trong sáng 7-4, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và biểu quyết thông qua nghị quyết với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Chiều cùng ngày, từ 14 giờ 10 phút đến 14 giờ 40 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Sau đó, Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

