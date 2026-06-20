Đồng chí Lê Quốc Phong: Sự ra đời cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là khởi đầu hành trình mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, những di sản tinh thần, những bài báo để đời, lòng yêu nghề của các thế hệ người làm báo hôm nay sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tổ chức mới - Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Sáng 20-6, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Nhận thức rõ trách nhiệm để viết tiếp trang sử báo chí TPHCM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, chia sẻ, trong những ngày này, các cơ quan báo chí thành phố đang tiếp tục thực hiện sự nghiệp cao cả của mình, hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định đến Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giải thưởng Báo chí TPHCM lần thứ 44 vừa trao giải ngày 19-6 là minh chứng cho sự lao động đầy trách nhiệm, sự dấn thân đối với nghề mà các biên tập viên, phóng viên đã gặt hái được.

Theo đồng chí Lê Văn Minh, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được thành lập và ra mắt là sự kiện quan trọng, mang dấu ấn đặc biệt của báo chí TPHCM nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, đồng chí Lê Văn Minh trân trọng cám ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ cho đội ngũ tiên phong ở cơ quan báo chí chủ lực truyền thông đa phương tiện của thành phố.

Tân Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, sớm ổn định tổ chức, bộ máy, nhân sự, đi vào hoạt động nghiêm túc đúng theo quy định, đúng tôn chỉ, mục đích”, đồng chí Lê Văn Minh cam kết. Đồng thời khẳng định, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sẽ đầu tư nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các chương trình, có nhiều nội dung, những chuyên đề hay, ấn tượng, tạo được sự quan tâm, theo dõi, thụ hưởng của đông đảo bạn đọc, người dân TPHCM và cả nước.

Đồng chí Lê Văn Minh trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí ở Trung ương đã chia sẻ, đồng thuận cùng Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, tạo điều kiện cho cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sớm đi vào hoạt động.

Đồng chí cảm ơn các thế hệ nhà báo lão thành, những người làm báo đã xây dựng và phát triển báo chí TPHCM với nhiều thành tựu, dấu ấn sâu đậm, khẳng định giá trị khó có thể nói hết bằng lời.

Những người của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sẽ “tâm trong, trí sáng", tình cảm với nghề, trách nhiệm với người dân để viết tiếp trang sử báo chí cách mạng trên địa bàn thành phố.

“Chúng ta, những người làm báo của TPHCM hãy bắt đầu “trang nhật ký làm báo” của mình trong chặng đường mới vào ngày 2-7-2026, ngày mà báo chí thành phố hòa chung niềm vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đồng chí Lê Văn Minh chia sẻ.

Cơ hội lịch sử để báo chí thành phố bước sang một giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển báo chí. Đồng chí thông tin, hiện Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố đang quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình trở thành một đô thị đặc biệt, toàn cầu, trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quà tri ân đến đồng chí Nguyễn Khắc Văn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí thành phố luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cầu nối gắn kết mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Qua đó, khẳng định được uy tín, thương hiệu mạnh mẽ không chỉ ở quy mô thành phố mà còn lan tỏa sâu rộng trong cả nước, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trước yêu cầu tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực theo chủ trương của Trung ương, báo chí thành phố cần sự chuyển động để đáp ứng vai trò định hướng, dẫn dắt trong thời đại truyền thông số. Thành ủy TPHCM đã xây dựng đề án và ban hành quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Theo đồng chí, việc sắp xếp này là một cơ hội lịch sử để bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và hiện đại hơn, đảm bảo xứng tầm với vị thế của một đô thị đặc biệt.

“Thực hiện chủ trương quy hoạch sắp xếp lại hệ thống báo chí, ngày hôm nay, một số cơ quan báo chí thành phố chính thức khép lại sứ mệnh lịch sử của mình. Chúng ta đều hiểu rằng đằng sau một manchette báo, một logo đài hay một tên gọi cơ quan là mồ hôi, nước mắt, là tuổi thanh xuân và tâm huyết của nhiều thế hệ những người cầm bút, cầm máy. Từng bài viết, từng bản tin, từng thước phim đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc đến người dân thành phố và cả nước, đóng một phần quan trọng trong quá trình phát triển của TPHCM trong suốt thời gian qua”, đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thực hiện sắp xếp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Để cơ quan báo chí mới nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị lãnh đạo cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, các cơ quan báo chí trực thuộc cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, biên tập viên, phóng viên tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ, không để gián đoạn, ngưng trệ, bỏ trống trận địa thông tin.

Tổ chức tuyên truyền trên tất cả các nền tảng của cơ quan báo chí. Nhanh chóng triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất trên tất cả các nền tảng, thể hiện rõ nét tầm nhìn và sứ mệnh mới của cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Đồng thời, kiên định tôn chỉ mục đích, giữ vững vai trò định hướng tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, là công cụ sắc bén trong truyền thông chính sách, lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội trước các luồng thông tin phức tạp trên không gian mạng.

“Mỗi tác phẩm báo chí cần đi trước một bước, dự báo vấn đề, đề xuất giải pháp chính sách khả thi, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần dấn thân, sáng tạo của người dân, đóng góp trí tuệ xây dựng, phát triển TPHCM”, đồng chí yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị và những người làm báo tiên phong chuyển đổi số toàn diện, hướng tới tòa soạn hội tụ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, cần lấy chuyển đổi số là nền tảng cốt lõi, vừa giữ gìn bản sắc cách mạng, vừa tích hợp các công cụ, nền tảng công nghệ số hiện đại để phân phối thông tin chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả, theo thời gian thực trên mọi nền tảng. Song song đó, tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và đa năng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định, sự ra đời của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là khởi đầu một hành trình mới, hứa hẹn con đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thành phố tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, trách nhiệm được giao.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH