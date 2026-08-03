Tăng cường phối hợp giữa 3 bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao

Ngày 3-8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức phiên họp với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Phiên họp giữa 3 bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phiên họp do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chủ trì. Đây là lần đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao diễn ra phiên họp giữa 3 bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thế giới và khu vực, những yêu cầu đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa 3 cơ quan kể từ khi ký quy chế phối hợp vào tháng 12-2025.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, tham luận của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tổng thể đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tham luận của Bộ Công an nhấn mạnh lợi thế, đặc thù của đối ngoại công an nhân dân trong triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tham luận của Bộ Ngoại giao nêu bật kết quả và phương hướng phối hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.

Phát biểu kết luận phiên họp, các bộ trưởng cùng thống nhất khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng chính là bước đi cụ thể hóa quan điểm của Đảng về gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

BÍCH QUYÊN - HÀ NGUYỄN