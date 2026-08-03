Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan sắp thăm chính thức Việt Nam

Ngày 3-8, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 7-8.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP

Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào ngày 16-5-2025 và ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031 vào ngày 28-5-2026.

Theo Bộ Ngoại giao, hiện nay, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 13,3 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 5,6 tỷ USD, tăng 33%; nhập khẩu hơn 7,7 tỷ USD, tăng 22%.

Cũng theo Bộ Ngoại giao, Thái Lan hiện có 804 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore). Thái Lan đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, điện gió, hóa dầu, kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ.

Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD, với các dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn, bán lẻ.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược "Ba kết nối”, gồm: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Hai bên cũng có quan hệ tốt trên nhiều lĩnh vực khác, như hợp tác quốc phòng - an ninh, lao động, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục-đào tạo. Số lượng Việt kiều tại Thái Lan hiện có hơn 100.000 người. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan khoảng 2.000 đến 3.000 người.

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