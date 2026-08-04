Sinh hoạt chi bộ phải đi sâu vào nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, sinh hoạt Chi bộ phải xác định rõ những vấn đề cần giải quyết, từ đó góp ý kiến khắc phục tồn tại, hạn chế, nêu giải pháp thúc đẩy tiến độ công việc được giao.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và các đảng viên Chi bộ Quản lý Xây dựng và Kế hoạch, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 4-8, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác thành phố tham dự sinh hoạt Chi bộ Quản lý Xây dựng và Kế hoạch, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM (thuộc Đảng bộ phường Bình Thạnh).

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét, chi bộ đã chuẩn bị chương trình, phân công, phân nhiệm khá rõ, bám sát hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy TPHCM. Các đảng viên dự sinh hoạt đều tham gia phát biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đóng góp cho nội dung sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa Chi bộ Quản lý Xây dựng và Kế hoạch, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị chi bộ quan tâm hơn đến nội dung sinh hoạt tư tưởng chính trị đầu giờ, qua đó, định hướng, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đối với nội dung sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét chủ đề được chọn là đúng và trúng, song phần trình bày cần sát hơn với nhiệm vụ của chi bộ. Trong đó, cần làm rõ từng phòng, từng đảng viên đã tham gia ra sao, có sáng kiến gì, chuyển đổi số đã giúp tăng hiệu quả công việc, doanh thu, chất lượng dịch vụ và phục vụ người dân như thế nào.

Đồng chí nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ mẫu không có nghĩa là mọi nội dung đều là khuôn mẫu hoàn chỉnh. Điều quan trọng là từ buổi sinh hoạt thực chất này, các chi bộ khác, nhất là chi bộ trong doanh nghiệp, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm đúng trình tự nhưng không hình thức mà đi sâu vào nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ Quản lý Xây dựng và Kế hoạch. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị các đảng ủy phường, xã rà soát lại việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trên địa bàn, nhất là các chi bộ trong doanh nghiệp; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho bí thư chi bộ, cấp ủy theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giúp đội ngũ ở cơ sở hiểu đúng, làm đúng.

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